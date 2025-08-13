　
政治

中2罷團指「亂刪國安預算」　顏寬恒：根本誤導民眾

▲▼顏寬恒 國民黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免團控刪2千億害國安，顏寬恒：根本子虛烏有。（圖／記者屠惠剛攝）

記者董美琪／綜合報導

台中市第二選區立委罷免說明會今日舉行，針對罷免方指控國民黨立委顏寬恒在審查過程中「亂刪預算」並危及國安一事，顏寬恒回應，這是捏造的議題，刻意誤導社會，完全不符事實。

第11屆立委台中市第二選區罷免案的公辦電視說明會，今晚7時於群健有線電視公司進行錄影並同步直播，重播時間訂於16日晚間7時，在大屯有線電視、台灣佳光電訊以及大台中數位有線電視播出。

罷免團體「中二解顏」召集人童香蘭指出，立法院在總預算審查時，藍白兩黨合計刪減超過2000億元，並凍結1500多億元，當中更有636億元是未提出任何理由就要求行政院自行刪除；甚至有7個部會的預算被刪到出現負數，顯示顏寬恒與同黨立委並未掌握表決內容，只是依黨意投票。

她強調，這樣的行為已經影響到國家安全、教育文化及民生權益，例如國防經費遭刪減，影響軍備汰換、潛艦國造、政策宣導及對抗中共資訊戰等層面，對台灣安全構成威脅。

童香蘭批評，若一名立委在最關鍵的總預算審查中表現如此不專業，引發社會疑慮卻至今說不清刪了哪些預算，顯然已不適任。她呼籲旅居外地的選區鄉親，23日務必返鄉投下贊成罷免的一票。

對此，顏寬恒重申，有關他「亂刪預算」的說法，是配合特定媒體製造的假議題。他提出的多為凍結案，只要相關單位說明合理，就會轉成主決議或撤回，因此罷免方的指控根本站不住腳。

他補充，大部分預算案在與部會首長討論後，已經改為主決議或撤案，並非沒有審查，而是已經完成溝通，且議事錄上皆有記錄，罷免方可自行查詢立法院網站。

顏寬恒批評，罷免團體引用偏頗媒體的報導，未經查證就作為罷免理由，其內容前後矛盾，顯示背後只是聽從民進黨指令發動罷免，並無正當性。他呼籲選區居民，23日一定要站出來投下不同意罷免票。

顏寬恒大罷免

