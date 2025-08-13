元和雅診間被勒索千萬　手法如李宗瑞案

▲前元和雅醫師柯安達否認恐嚇元和雅，還在個人社群PO出多張診間遭駭患者照片自清，但即便他打上馬賽克，恐仍觸犯妨害祕密罪。知名醫美診所元和雅遭駭客入侵竊取患者就診照片，檢方收押2嫌獲准，並鎖定幕後主嫌追查中。（圖／鏡週刊提供，下同）

知名醫美診所元和雅遭駭客勒索千萬元！高雄地檢署連月來指揮高雄市警方深入偵辦，查出袁姓嫌犯涉夥同駭客入侵元和雅及其他醫美診所監視系統，盜取女性患者私密影像。詭異的是，就在專案小組聲押禁見2嫌獲准，正全力追查幕後黑手之際，甫從元和雅離職的醫師柯安達，不但早已得知診所遭恐嚇內容，更在個人社群貼出多張女患者在診間赤裸上身受檢的馬賽克畫面，此舉與當年媒體報導富少李宗瑞案如出一轍，媒體刊登私密畫面也有馬賽克，但仍遭起訴判刑確定，柯安達恐因涉妨害祕密罪遭偵辦。

本刊調查，該封恐嚇信件以電子郵件寄給元和雅院長，寄件人署名「彼得」，內容鉅細靡遺，不但清楚知道診所監視器裝設位置與醫生看診方式，並提及診所醫師名字，還附上女患者受檢的雲端檔案照片限時下載。更離譜的是，恐嚇人還精準掌握柯安達醫師的年薪收入，要求元和雅以「誠意」來分期付款解決此事，專案小組研判不排除有內鬼參與其中。

就在檢警緊鑼密鼓辦案之際，柯安達近來在社群連發訊息，除了否認涉及恐嚇，也表明自己也收到恐嚇信，想跟元和雅負責人溝通未果，還寄出存證信函給診所，片面聲明解除勞動關係，讓元和雅及大批回診病患傻眼，形同留下爛攤子。

讓令人匪夷所思的是，柯安達宣稱收到恐嚇信至今已三個月，也說心生恐懼，卻遲遲未報警處理，就連警方致電詢問，柯也不覺得是救兵上門，反咬個資外洩，指控警方施壓，並稱已將所有對話錄音，還在社群上公布通聯，讓外界霧裡看花，看不懂他的作為。

元和雅近來發出聲明指出，對於遭駭客入侵一事深感遺憾，已有嫌犯被捕遭押，基於保護病患隱私立場，除了全力配合檢警偵辦，也已委請資安專家協助檢討維護系統，並呼籲各界勿轉發、轉載影像內容，以免對被害人產生二次傷害。由於幕後真凶呼之欲出，專案小組切勿錯失黃金偵辦時機，否則不僅讓共犯有時間滅證或設下斷點，製造偵辦難度，真相也難以水落石出。



