士林華榮市場甜不辣老闆猝逝　江振誠「從小吃到大」不捨發聲了

▲▼ 士林華榮市場45年甜不辣 。（圖／讀者提供）

▲士林華榮市場甜不辣飄香近50年，是不少在地人熟悉的好味道。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市士林區華榮市場知名甜不辣小吃攤飄香近50年，不料曹姓老闆近日傳出心肌梗塞，當場倒在攤位猝逝，令在地人備感不捨。台灣首名米其林星級廚師江振誠也發文悼念，「感謝每一位默默為我們的味蕾付出、創造無數幸福時刻的食物職人」。

這家甜不辣老店就位在華榮市場入口處，幾乎全年無休，由曹老闆及妻小共同經營，憑著銅板價美食與樸實親切的態度，吸引北投、士林居民一再光顧，但因沒有特別命名，所以在網路上多半被稱為「華榮市場口甜不辣」，與光輝肉羹、臭豆腐並列華榮市場「三寶」人氣王。

有老顧客表示，他上週傍晚經過攤位時，看到一名店員急忙衝到攤位前，對年輕店員（老闆兒子）喊：「你趕快去叫救護車，你爸倒下了！」後來到了晚上八點多，他再次經過，平日熱鬧的攤位卻提前收攤。知情網友透露，曹老闆疑似心肌梗塞倒地，送醫搶救後仍宣告不治。

老闆在攤位猝逝的消息一出，網上湧現大批悼念留言，還有不少老饕感嘆，從小吃到大，沒想到意外來得這麼突然。國際名廚江振誠也發文悼念，「離家不到三分鐘、熱氣騰騰的華榮街甜不辣、肉圓、豬血湯，還有充滿溫度的菸嗓招呼聲...是我從小到大的味覺記憶。」

江振誠感嘆，他天真地不認為有一天會失去它們，「願我們都珍惜身邊的人事物，也感謝每一位默默為我們的味蕾付出、創造無數幸福時刻的食物職人。」

▼米其林主廚江振誠。（圖／金馬執委會提供）

▲▼金馬晚宴，米其林主廚江振誠。（圖／金馬執委會提供）

