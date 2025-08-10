「把我女兒的舌頭和咽喉還給我」！彰化雙屍案驗屍後驚見少了器官

▲44歲林姓男子與7歲林姓女童2人陳屍車內。（翻攝畫面）

彰化芳苑鄉一處停車場7月21日發生一起林姓父女2人一氧化碳中毒陳屍車中案件，彰檢將7歲女兒遺體解剖後，發還給女兒母親。女兒母親韓女於本月4日請化妝師清理女兒遺體、化妝入殮時，驚見女兒的舌頭和咽喉都不見了，且身體變綠色（疑似中毒），要求檢察官給個說法。韓女向本刊投訴表示：「我女兒已經走得不明不白，還讓她身體有缺陷的離去。我一定要為女兒討公道，把她的東西要回來。」彰化地檢署聞訊後，檢察官邱呂凱將於明（11）日親自約談韓女進行說明。

彰化警方是於7月21日晚間11時許，在芳苑鄉一處停車場找到林男的車輛，發現車內有2人死亡多時，身分為44歲林姓男子與7歲林姓女童。據了解，林男與前女友韓女分手後，經常將兩人所生的非婚生女兒帶回彰化居住。7月15日，林男帶走女兒後，避不見面。同月20日韓女打電話給林男母親，林母表示林男已經帶著女童去台中找韓女了。韓女等到當晚，未見林男和女兒蹤跡，急到台中市警局報案，控告林男和誘罪及報女兒失蹤。同月21日，韓女接獲彰化警方電話，要她去認屍，她看到女兒鼻口都是血，幾乎崩潰，懷疑死因不單純。

韓女向本刊表示，解剖當時她不敢進去，在外等候，解剖完後，檢察官將遺體交還給她，等到4日她請葬儀社清洗女兒身體時，發現女兒身體變綠了，疑似中毒，當化妝師為她清洗鼻口時，發現她的舌頭、咽喉都沒有了。「真的不希望女兒繼續受罪，但是未料法醫解剖時沒告知會將咽喉及舌頭切除，女兒入斂前一天整理大體才發現女兒沒有咽喉及舌頭，這再度讓我崩潰，我也不得不延後出殯，找回女兒咽喉及舌頭。」

韓女先向許姓法醫反應，法醫解釋，舌頭是切片拿去化驗，還剩下的舌頭和咽喉可能在胸腔裡。韓女質疑法醫說法，且胸腔已經被縫合，難道又要再開胸膛一次翻找？她要彰檢給個說法，不想女兒再受苦。彰化地檢署檢察官邱呂凱已透過書記官聯繫韓女，約於周一（11日）進行說明。

彰檢襄閱主任檢察官王銘仁表示，法醫依照專業SOP流程進行解剖、切片，並採集體液、血液、尿液、胃內殘渣進行化驗，以了解其身前是否食入致命物或遭下毒，咽喉和舌頭是採集重要部位，切片後會放回體內，但因時間緊迫，難以進行細緻的修復、縫合等作業。11日將請檢察官為家屬說明解釋。



