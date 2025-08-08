　
    • 　
>
爸爸好辛苦！逾4成台男「上繳70％薪水」養家　1成男全上繳

▲▼職場。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲根據1111人力銀行調查，有超過4成的台灣男性上繳70％的薪水養家，又有超過1成的男性上繳全部薪水。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

台灣男性普遍面臨沉重壓力，近95％受訪者自認有壓力，其中超過四成評為「偏高」，甚至有逾一成達破表等級。壓力來源以家庭經濟支出最多，其次為工時過長及缺乏個人時間。1111人力銀行的最新調查揭露，四成男性須繳交七成薪水養家，部分甚至全部上繳。

1111人力銀行最新調查顯示，台灣男性在家庭經濟負擔沉重，調查中顯示，有40.5％男性需拿出七成薪水支應家用，27％貢獻一半薪資，12.2％更全數上繳。主要支出包括日常開銷、房貸租金及子女教育費，顯示男性多仍是家庭財務支柱。

雖雙薪家庭逐漸普遍，數據顯示男性在婚前已為經濟責任做準備，52.2％積極儲蓄與置產，49.5％透過跳槽爭取高薪，35.1％靠兼差增加收入，盼為家庭建立穩定基礎。

▲▼職場,上班族,辦公室,男生。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲根據1111人力銀行調查，有超過4成的台灣男性上繳70％的薪水養家，又有超過1成的男性上繳全部薪水。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

然而，高壓環境下「不婚不生」成趨勢。未婚男性中，42.3％因無適合對象不婚，40.3％認為薪水僅夠養自己，28.8％因收入不穩卻步。專家分析，物價高漲與薪資差距，使達到雙薪10萬元以上難度高，成為低生育率關鍵因素之一。

在婚後工作分配上，54％男性支持夫妻皆工作，26.1％尊重對方意願，18％則陷入雙薪與家庭照顧的兩難。受訪者認為養育一孩家庭月收須達10至15萬元，反映現實的育兒成本壓力。

面對壓力，46.8％男性選擇沉默自行消化，43.2％以睡眠放空紓壓，35.1％靠旅行舒緩。期望企業提供的支持措施中，彈性工時與遠距制度、男性心靈假及家庭友善政策最受青睞。趣味調查顯示，輝達創辦人黃仁勳、台積電創辦人張忠謀與歌手周杰倫，分列理想爸爸前三名。

 
