社會 社會焦點 保障人權

台中50童陪消防老爸闖五關　志工媽包餃慰勞帥男警

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，包括「CPR英雄爸」、「火警出動爸」、「爸，快逃R」等親子活動。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今（8）天是88父親節，台中市消防局舉辦「消防帥老爸」親子活動，邀請局內50名同仁與子女一起挑戰五大關卡，讓孩子在闖關過程中體會父親工作的辛勞；警察局第四分局的志工媽媽們也包製熱騰騰的手工水餃，讓經常在外巡邏、連吃飯都常吃「冷飯冷麵配公文」的警察爸爸們，能吃上一口熱呼呼的家常味，感受節日的溫情。

消防局副局長楊元吉表示，消防人員面對災害現場的各種壓力，肩負守護市民生命財產的重責大任，透過今天的活動，除了讓孩子們體會爸爸工作的挑戰，也讓消防同仁能在工作與家庭間取得平衡，增進親子間感情。

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

五道關卡分別是，第一關「爸氣水線手」，讓小朋友體驗射水滅火的英姿；第二關「CPR英雄爸」，心肺復甦術教學，親子合作完成救命任務；第三關「火警出動爸」，孩童需穿上小小消防衣完成搜索任務；第四關「爸，快逃R」，小朋友需勇於挑戰自我進行高空垂降；最後一關「爸託來連連看」，結合地震避難（趴下、掩護、穩住）及消防知識配對遊戲，寓教於樂，完成所有關卡後即可抽福袋宣導品，並將滿滿的消防知識帶回家。

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警四分局上午則是充滿陣陣歡笑聲，警友第四辦事處主任鄭永和、志工中隊長吳惠玲、分隊長林靜妮等率領志工媽媽們分工合作，揉麵皮、調餡料、包水餃，一顆顆如元寶般飽滿的水餃，包的是平安、餃（交）的是感恩。

許多警察爸爸們勤務空檔也換上圍裙下場協力，一邊包餃子一邊笑說「平常是打擊犯罪，今天終於能當一回家庭煮夫」！一顆顆剛煮好的水餃上桌，大家圍坐共享手作料理，邊吃邊話家常，從平日的冷便當，到今日的熱水餃，警察爸爸們吃進的不只是味道，更是節日的歸屬感與溫暖。

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中警察局第四分局志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／警方提供，下同）

分局長蔡慶星表示，警察工作經常無法與家人共度佳節，藉著這次活動，不僅慰勞了辛勞的警察同仁，也展現了社區與警方之間的深厚情誼，感謝如超人般的警察爸爸守護城市，也感謝熱心的志工媽媽，用行動向城市英雄說聲感謝。

▲▼台中50名孩童陪伴消防帥老爸闖五關，志工媽包水餃慰勞帥男警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

