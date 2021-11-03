平均1天抓1名詐騙犯！台中警結合直播主反詐　線上8千人觀看

▲平均1天抓1名詐騙犯，台中警方結合直播主反詐，吸引逾8千人觀看。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙手法千變萬化，盡管警方利用各種方式宣導，民眾仍然一再受騙，光是台中市警四分局統計今年至今轄區所破詐欺案件，就有223件、334人，平均1天就有1人落網，警方為了擴大宣導，結合知名水產直播主，以詼諧氣氛，利用各種詐欺實例，包括投資虛擬貨幣、高報酬、零風險投資、網路購物解除分期付款、假交友真詐財等慣用話術和伎倆，線上一度逾8千人觀看，希望不再有民眾受騙。

警方表示，由於疫情因素，人們都待在家上網，反而因為網路的便利性與隱匿性，成為詐騙集團犯罪的工具，不論是「投資詐騙、網路購物、一頁式網站、網路交友、求職貸款」等詐欺案件激增，因此邀請臉書粉絲人數近20萬人的高人氣水產直播主賢哥，共同在網路上直播宣導反詐欺，教導網友們如何辨別網路真假訊息，以提升防制詐欺的觀念。

直播節目一開播，線上人數一度突破8000人觀看，直播主賢哥以輕鬆活潑的詼諧氣氛開場，員警再說明各種詐欺實際案例，加深觀眾對於詐欺案件的認知，近30分鐘的節目，觀看人數一直保持在7000多人次，最後還開放線上有獎徵答，與網路粉絲們進行搶答，獲得網友們一致好評。

警四分局偵查隊長卓家興表示，常見詐欺案例前4名，分別是假網路拍賣、解除分期付款、假投資、猜猜我是誰，現今詐騙手法千百萬種，詐騙的目的就是騙錢、騙帳戶、騙個資，提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身份證等個人資料交給任何人，守護自己的荷包，絕不讓詐騙集團有機可趁。