TAA國際HI-END音響展搶先看！入門款到千萬頂奢落地喇叭全都有

記者蘇晟彥／台北報導

2025 TAA國際HI-END音響大展回歸台北君悅酒店舉辦，7日正式開展，連展四天至8/10（日）為止，規劃5層樓展區並邀集500家國內外知名音響品牌，打造國內最具指標性的音響盛會。對此，大器、雅士、名振、愷銳、榮鈦、飛揚、勝旗共七家參展廠商搶先給媒體公開展出產品，其中包含要價千萬的美國頂級落地喇叭、僅8吋小巧超低音喇叭、國產精品擴大機及喇叭，為年度盛會揭開序幕。



大器音響搶先公開來自美國高階喇叭品牌 YG Acoustics 的全新旗艦級落地喇叭「XX3」，吸引眾多發燒友注目。YG 長年以極高剛性與航太級鋁合金箱體加工技術聞名，「XX3」採用整塊鋁合金以高精度 CNC 切削製成箱體結構，能有效抑制箱體共振，讓音樂中的細節、背景安靜度與空間感表現出更高的純度與層次，外型更展現工藝雕塑般的科技美感；單體部分由原廠獨立設計與生產，搭載專利 BilletCore™ 技術，無論是進階玩家還是追求升級的音樂愛好者，都能透過這對喇叭，重新認識熟悉音樂中從未聽見的細節。

同步展出的 REL Acoustics S系列超低音亦展現高階系統整合實力，透過High Level 輸入技術，讓超低音喇叭得以接收來自主喇叭的完整音樂訊號，進而實現真正的音色一致與相位匹配，避免傳統低頻堆疊的混濁問題，並帶來更深沈穩定的能量支撐。這套組合不僅展示 YG 與 REL 各自的技術高峰，更為中大型空間使用者帶來頂級體驗。

▼名振音響展出來自英國的極簡派真空管音響代表品牌 Audio Note，現場主打新品「AN-E/SPX Ltd」喇叭。（圖／品牌提供）

雅士音響重磅呈現來自英國的經典品牌 Monitor Audio 全系列新機，從入門級至旗艦級一次到位，展現英式聲學工藝與當代音質美學的深度融合。全新「Bronze 7G」喇叭以親民價格搭載 C-CAM 金屬高音與 UD Waveguide II 技術，提供均衡音場與清晰定位；致敬經典的「Studio 89」採用 D’Appolito MTM 結構，結合雙 RDT III 中低音與 MPD III 氣動高音，小巧體積下展現寬廣音場與靈敏動態；「Gold Series 6G」進一步強化結構與細節表現，具備出色的高頻延伸與中頻厚度「Platinum 100 3G」則搭配 Leema Hydra II 後級與 GoldNote DS-10 EVO 串流前級展出，呈現 Monitor Audio 技術實力巔峰。

名振音響展出來自英國的極簡派真空管音響代表品牌 Audio Note，現場主打新品「AN-E/SPX Ltd」喇叭，採用源自百年前的勵磁單體技術，以電磁鐵取代傳統永久磁鐵，實現超低失真與高靈敏度的重播條件，能完整呈現音樂中極微細節與自然動態。

愷銳音響今年主打兩款體積小、聲能卻不容小覷的精品級產品，體現高性能與生活空間的完美融合。Perlisten 全新推出的入門級超低音「R8s」，機身不到 30 公分，卻內建 500W 擴大機與具備 ±2.8 公分線性位移的單體，低頻延伸可達 20Hz（-6dB），兼具精緻外型與震撼低頻表現；同步展出的 TDG 迷你串流擴大機「Vailcast」搭配嵌入式喇叭，構成全新MusiCube情境方案，主打安裝彈性與空間整合，無論是書桌、床頭或牆面皆可輕鬆融入，實現場景無界、氛圍即現的智慧聲音生活。

▼愷銳音響展出的 TDG 迷你串流擴大機「Vailcast」搭配嵌入式喇叭，構成全新MusiCube情境方案。



榮鈦音響展出書架型同軸主動式喇叭「AD36」，以義大利專業單體打造，結合最小體積內建六吋主動超低音的設計，展現超越體積限制的能量密度與細節解析力，特別適合桌面聆聽、個人空間或串流播放應用，是一款兼具空間彈性與專業性能的小型主動喇叭。

飛揚音響主打 La Audio 單端 A 類真空管擴大機「A-2」，輸出功率達 20 瓦，設計典雅實用，附遙控器方便操作；搭配8 吋桌上型喇叭「S-810」，則採用霧面烤漆箱體與聚丙烯防潮紙盆低音單體，結合蠶絲膜高音，音質溫潤自然、原音重現，讓小空間中也能享受真空管韻味。展期推出限定套裝價 32,800 元，誠意滿滿，值得玩家關注。

勝旗音響今年重磅展出多套代表頂尖工藝的系統，包含外型搶眼的Avantgarde Acoustic「UNO SD」號角喇叭，以高靈敏度與鮮明動態呈現磅礴氣勢與細膩細節；數位訊源由ESOTERIC「K-01XD SE」SACD/CD播放機與「N-01XD SE」串流播放機組成；黑膠播放系統更搭載Grandioso T1黑膠唱盤與Grandioso E1唱頭放大器，全端採用ESOTERIC頂級架構，整套系統呈現藝術與聲學的完美融合。

另外還有搭載獨特氣流導控箱體與專利驅動單體的Vivid Audio「Giya G3 S2」、瑞士 darTZeel「CTH-8550 MKII」純A類綜合擴大機，以及配備Master Sound Discrete DAC的 ESOTERIC「K-05XD」與「N-05XD」數位訊源，同樣吸睛且震撼；另有TANNOY「Canterbury GR」同軸喇叭結合ESOTERIC Grandioso系列全套訊源與擴大機，打造純淨寬廣音場。

【2025 TAA國際HI-END音響大展】展覽資訊

- 展覽地點：台北君悅酒店（台北市信義區松壽路2號）

- 展覽日期：2025/08/07（四）至2025/08/10（日）

- 展覽時間：10:00 - 18:00

- 購票連結：https://reurl.cc/AML3zZ