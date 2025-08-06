台積電「內鬼洩密」手法曝光　竊取者為台積電前員工

▲台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，第一時間將他們解職，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見。根據了解，涉嫌洩密的包括三位2奈米試產及6位研發支援部門工程師，利用遠端工作時洩密，機密全都流向一位日本工程師，而這位日本工程師也是台積電前員工。

台積電內部資安部門近日例行監控，偵測到異常存取、未經授權等的行為，主動調查發現「營業秘密可能外洩」，涉案人員包括研發中心、新竹寶山Fab20廠區，三位2奈米試產及六位研發支援部門工程師，共九人。高檢署指出，時任台積電竹科廠2名吳姓工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製程技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電發現「內鬼」後，隨即將2名吳姓工程師解職。

▲台積電外觀。（圖／達志影像／美聯社）

儘管台積電並未對外說明外洩技術的具體內容，日本媒體《日經亞洲》則直指，台積電解雇多名涉案員工，他們非法獲取最機密的「2奈米」晶片開發與量產技術資料，高檢署陸續在7月25日至28日間傳喚、拘提陳姓、吳姓男子3人及搜索住處，訊後認為3人涉嫌違反《國家安全法》，向智慧財產及商業法院聲請3人羈押禁見獲准。

根據《工商時報》報導，外洩資料流向一名任職日系設備公司的工程師，而該人員曾是台積電系統整合部門前員工。洩密人員利用在家遠距工作期間，違規連入內部研發系統，透過手機截取機密外洩。