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「200根茄子插牆」藝術品被偷拔！　新加坡美術館驚傳遭竊

▲▼「200根茄子插牆」藝術品被偷拔！　新加坡美術館驚傳遭竊。（圖／翻攝ig@gajahgallery）

▲裝置藝術「靜物」由200根茄子組成，如今展品卻驚傳失竊。（圖／翻攝ig@gajahgallery，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）驚傳失竊案，作品「靜物」（Still Life）是一件由200根茄子組成的裝置藝術，如今部分展品、也就是茄子本體卻不翼而飛，館方緊急呼籲民眾尊重展品。

「靜物」由新加坡當代藝術家蘇珊·維克多（Suzann Victor）受館方委託創作。她曾透露創作理念，每一根茄子姿態各異，光澤與色調也精采多變，展覽期間卻會從「堅挺飽滿的弧形，逐漸轉變為下垂衰敗的弧線」，如此緩慢而難以察覺，唯有在時間的間隙之間，才能看出變化。

《8視界》報導，「靜物」今年7月起在美術館展區「新加坡故事」公共走道展出，原定展期直到2030年4月2日為止，如今茄子卻神秘消失，而且尚無法確認是何人所為。

▲▼「200根茄子插牆」藝術品被偷拔！　新加坡美術館驚傳遭竊。（圖／翻攝ig@gajahgallery）

「靜物」所在的公共走道，用於連接美術館及餐廳，因此傍晚7時閉館以後，民眾依然可以通過，卻導致管理難度大增。館方選擇在這裡設置作品，目的是「將展覽範圍延伸至傳統畫廊以外，鼓勵大眾在這些空間多多接觸藝術。」

關於茄子失竊一事，館方沒有直接回應，僅表示會「定期檢查作品，以維護其完整性」，並已設置明確標示，提醒民眾勿碰展品，「我們誠摯呼籲公眾共同愛護展品，讓所有人都能欣賞到其原本面貌。」

国家美术馆内在墙壁展出的部分茄子"不翼而飞“，馆方呼吁公众爱护展品，并以尊重的方式欣赏展品。https://8w.news/4l9lqam ???? 国家美术馆官网、Instagram/gajahgallery

8视界新闻新加坡 8world News 發佈於 2025年8月2日 星期六
 
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