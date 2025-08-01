士林犯保攜添澄基金會送愛　馨生學子領助學金玩水苔球

▲療癒暑假，馨生學子玩水苔球、領助學金，笑聲滿滿士林地檢署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為守護犯罪被害人子女（馨生學子）的求學之路，財團法人犯罪被害人保護協會士林分會（簡稱犯保士林分會）今（1）日在士林地檢署舉辦助學金頒贈暨暑期親子活動，邀請十餘位努力向學的馨生學子與家長一同體驗「水苔球植栽」手作，療癒心情、共創親子美好回憶。

活動現場特別邀請王琪諮商心理師指導製作水苔球，讓學子與家長一同親手捏塑泥土、水苔，為小植物創造專屬的「家」，象徵他們的未來也能穩固成長、充滿希望。士林地檢署檢察長張云綺也親臨現場，親切關懷學子並勉勵他們「持續學習，創造屬於自己的未來」。

▲士林地檢署檢察長張云綺也親臨現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

長期支持犯罪被害人家庭的財團法人新光鋼添澄慈善基金會，本次再度慷慨資助，持續守護馨生學子十餘年，累計捐款數百萬元，確保孩子們的學習不因悲劇中斷。基金會由新光鋼鐵董事長粟明德指派代表頒發助學金，給予學子實質幫助與鼓勵。

犯保士林分會主任委員林志銜也帶領委員們準備豐盛點心，並代表全體馨生學子致贈感謝狀給基金會，場面溫馨感人。犯保協會強調，秉持「人溺己溺」精神，將持續關懷與陪伴被害家庭，相關需求可撥打保護專線0800-005-850洽詢。