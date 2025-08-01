「你是警察還公民老師？」台中酒駕男嗆警　酒測一吹這下慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市51歲潘姓男子日前深夜騎機車時左右搖晃，右轉時未打方向燈，被巡邏員警攔查，潘男渾身酒氣，消極不配合詢問，情緒相當激動，怒嗆「你是警察還是公民老師？」辯稱他持有國際駕照，結果警員一查，發現他一張合法駕照都沒有，酒測值甚至高達0.93mg/L，最後吞下3張罰單，合計7萬4700元罰鍰，並吊扣機車牌照2年，扣繳牌照。

▲▼男子騎機車酒駕，酒測值高達0.93mg/L。（圖／警方提供）

台中市警一分局公益所員警日前凌晨1點45分在精誠路巡邏時，發現潘男騎的機車右轉未打方向燈，遂上前攔查，一靠近即聞到濃濃酒味，潘男坦承喝酒，酒味很濃，但不代表有喝醉，他雖然沒有中華民國汽機車駕照，但擁有「國際駕照」，經員警查出，他一張合法駕照都沒有。

潘男盧了好一陣子，最終配合酒測，酒測值高達0.93mg/L，製作筆錄時，員警詢問是否知道飲酒不得騎車？潘男當場發飆「你是執法人員還是公民與道德的老師啊？我衡量過我自己沒有問題。」

警方最後依道路交通管理處罰條例第42條（右轉未打方向燈）、第21條第1項第1款（無照駕駛）、第35條第1項第1款（酒後駕駛）合計開立3張罰單，罰鍰7萬4700元，而潘也於7月25日被起訴。