竹聯幫弘仁會成員賣「神奇煙彈」牟利！走私喵喵原料市值1.4億

▲竹聯幫弘仁會成員涉嫌進口毒品原物料，加工賣給「同事」負責出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局偵查第一大隊第一隊接獲線報，有竹聯幫仁堂弘仁會成員，涉嫌購入毒品原料加以調料、稀釋後重新填裝，於網路社群、通訊軟體推銷俗稱「睡眠煙彈、神奇煙彈、上頭煙彈」等成分不明的煙彈、煙油，警方從上游，持續向下刨根，追查8個月收網逮9人。

警方調查，25歲的張姓男子，據悉有竹聯幫仁堂弘仁會背景，主要經營製作、加工以及分裝毒品，其中主要以俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯、喵喵等毒品為主，將依托咪酯進行稀釋重新填裝，再轉售給同幫派的25歲梁姓男子上網販售，由旗下小弟負責出貨牟利。

張姓男子販售俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯給梁，梁又以每顆4百元至6百元不等的價格上網兜售，只要成交就要求小弟出貨，警方在2人住處，共計查扣麻醉煙油4瓶、麻醉煙彈14個、電子煙彈3萬餘顆、電子煙主機5千餘支。

警方在4月前往張位於新北市的住處，又另外搜出化妝水外罐內藏喵喵製作原料的「1-甲基苯基-1-丙酮」，還加碼搜出從中國大陸進口原物料的報關資料、文件等證物。

警方藉此追查，原來張姓主嫌，從中國大陸進口產品的名義，以合法掩護非法，將化妝水瓶裡填充製毒原料，在以空運的方式運送往台灣，等通關之後再由張前往領取貨物，返家後開始製作毒品喵喵。

警方表示，在梁姓嫌犯租屋處，查扣市價約500萬元之電子煙主機及煙彈，在張姓主嫌的家裡，搜出「以卸妝水為外包裝」之2百瓶第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」(「喵喵」先驅原料、純質淨重約93公斤)，可製成第3級毒品「喵喵」約88公斤，市值約1.4億元。

追查之下，刑事局在4月份陸續逮捕張、梁等9名犯嫌，訊後則依照毒品罪嫌將一干人等移送法辦，警方也呼籲，警方也將持續掃蕩不法黑幫、販毒集團等違法犯紀成員，以維護國人安居樂業之生活空間。

▼嫌犯直接在IG刊登廣告影片。（圖／記者邱中岳翻攝）