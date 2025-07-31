穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

▲全球貿易格局的調整對中國經濟仍然帶來挑戰。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局會議於2025年7月30日召開，就當前經濟形勢進行了深入分析和研究，並部署了下半年的經濟工作重點。大陸央視《新聞1+1》節目特邀上海財經大學校長兼宏觀經濟學家劉元春解讀分析，他認為當前中美關稅貿易尚未有結果，未來世界貿易格局也將重組，加上大中國上半年貿易量提前釋放，必須嚴防下半年對潛在的「黑犀牛」風險和突發事件做好備案。

與四月份中央政治局會議相比，上海財經大學校長、宏觀經濟學家劉元春指出，國際環境和國內壓力均發生了一些變化。他提到，儘管美國與多個貿易夥伴達成協議，貿易市場的不確定性有所減少，但全球經濟的動蕩和複雜性並未完全消退，尤其是全球貿易格局的調整對中國經濟仍然帶來挑戰。

他指出。「從國內來說，上半年經濟發展是超預期的，GDP達到了5.3%的增長速度，但同時一些結構性問題依然比較嚴峻，在6月份的數據中也有所反映，表明我們可能還面臨一定的不確定性。」

談及當前全球經貿格局面臨重塑壓力，中共中央政治局此次會議特別強調「穩住外貿外資基本盤」，明確指出其對於穩定市場信心與企業預期具有戰略意義。劉元春指出，這一表述反映出中國外貿形勢已較過去出現明顯變化，面臨的不確定性顯著增加。

劉元春分析，首先，中美之間關稅談判仍未取得實質突破，缺乏明確的走向，導致外貿企業在訂單、產能佈局上的預期不穩。其次，隨著美國與部分主要經濟體達成新的關稅協議，中國與這些國家的貿易互動可能受到擠壓，這將對既有的全球貿易結構產生衝擊，加速格局重組。

此外，他指出，上半年出口企業為應對海外需求波動，出現「搶出口」、「搶轉口」的情況，某種程度上透支了下半年的貿易潛力，也讓下半年承壓空間進一步上升。

面對這些挑戰，劉元春強調，應加強對重點地區和外貿企業的針對性政策支持，同時提升風險預警和應對能力，對潛在的「黑犀牛」風險和突發事件做好備案。他指出，此次政治局會議之所以對外貿工作高度關注、專門設置段落論述，正是基於上述判斷，其政策導向與部署將在維穩信心、穩住企業發展預期方面發揮關鍵作用。

至於保障改善民生中擴大消費需求，下半年在此方面如何推進？劉元春指出，擴消費是中國的戰略，所以不可能簡單依賴於刺激消費，以及只在短期裡面實現穩增長、穩消費。而是必須通過體制機制、基礎變量的一些調整來產生穩定的消費擴張和消費率的提升。因此，保證居民收入、保證居民資產負債表、保證社會保障體系和民生建設，都是擴消費很重要的方向。

▲當前中國經濟雖面臨諸多挑戰，但通過有效的政策調控和結構性改革，可以實現全年經濟增長目標。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

在民間投資方面，劉元春強調了其對經濟穩增長的重要性，並指出上半年房地產和民間投資增速的放緩對經濟形勢構成了挑戰。他表示，為了激發民間投資活力，政府正在通過改革釋放投資空間，並保障民營企業和民間投資的預期收益率。

針對企業無序競爭和市場秩序的問題，劉元春提出了反內卷的重要性。他認為，要有效優化市場結構，提升企業盈利能力，支持創新產業升級。他強調，反內卷不僅僅是市場秩序優化的需要，更是宏觀經濟調控的重要手段之一。

對於下半年防風險工作，劉元春指出，中央政治局會議明確了高質量開展城市更新的重要性。他認為，這將有助於進一步減少房地產市場的風險，推動經濟的穩定增長。

綜上所述，劉元春認為，當前中國經濟雖面臨諸多挑戰，但通過有效的政策調控和結構性改革，可以實現全年經濟增長目標，並順利完成「十四五」規劃的目標。他強調，政策的持續性和適時性將是未來經濟工作的關鍵所在。