　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

▲▼ 北京、海運、出口、中美貿易戰、故宮空拍、城市物流、交通 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲全球貿易格局的調整對中國經濟仍然帶來挑戰。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局會議於2025年7月30日召開，就當前經濟形勢進行了深入分析和研究，並部署了下半年的經濟工作重點。大陸央視《新聞1+1》節目特邀上海財經大學校長兼宏觀經濟學家劉元春解讀分析，他認為當前中美關稅貿易尚未有結果，未來世界貿易格局也將重組，加上大中國上半年貿易量提前釋放，必須嚴防下半年對潛在的「黑犀牛」風險和突發事件做好備案。

與四月份中央政治局會議相比，上海財經大學校長、宏觀經濟學家劉元春指出，國際環境和國內壓力均發生了一些變化。他提到，儘管美國與多個貿易夥伴達成協議，貿易市場的不確定性有所減少，但全球經濟的動蕩和複雜性並未完全消退，尤其是全球貿易格局的調整對中國經濟仍然帶來挑戰。

他指出。「從國內來說，上半年經濟發展是超預期的，GDP達到了5.3%的增長速度，但同時一些結構性問題依然比較嚴峻，在6月份的數據中也有所反映，表明我們可能還面臨一定的不確定性。」

談及當前全球經貿格局面臨重塑壓力，中共中央政治局此次會議特別強調「穩住外貿外資基本盤」，明確指出其對於穩定市場信心與企業預期具有戰略意義。劉元春指出，這一表述反映出中國外貿形勢已較過去出現明顯變化，面臨的不確定性顯著增加。

劉元春分析，首先，中美之間關稅談判仍未取得實質突破，缺乏明確的走向，導致外貿企業在訂單、產能佈局上的預期不穩。其次，隨著美國與部分主要經濟體達成新的關稅協議，中國與這些國家的貿易互動可能受到擠壓，這將對既有的全球貿易結構產生衝擊，加速格局重組。

此外，他指出，上半年出口企業為應對海外需求波動，出現「搶出口」、「搶轉口」的情況，某種程度上透支了下半年的貿易潛力，也讓下半年承壓空間進一步上升。

面對這些挑戰，劉元春強調，應加強對重點地區和外貿企業的針對性政策支持，同時提升風險預警和應對能力，對潛在的「黑犀牛」風險和突發事件做好備案。他指出，此次政治局會議之所以對外貿工作高度關注、專門設置段落論述，正是基於上述判斷，其政策導向與部署將在維穩信心、穩住企業發展預期方面發揮關鍵作用。

至於保障改善民生中擴大消費需求，下半年在此方面如何推進？劉元春指出，擴消費是中國的戰略，所以不可能簡單依賴於刺激消費，以及只在短期裡面實現穩增長、穩消費。而是必須通過體制機制、基礎變量的一些調整來產生穩定的消費擴張和消費率的提升。因此，保證居民收入、保證居民資產負債表、保證社會保障體系和民生建設，都是擴消費很重要的方向。

▲▼ 北京、海運、出口、中美貿易戰、故宮空拍、城市物流、交通 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲當前中國經濟雖面臨諸多挑戰，但通過有效的政策調控和結構性改革，可以實現全年經濟增長目標。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

在民間投資方面，劉元春強調了其對經濟穩增長的重要性，並指出上半年房地產和民間投資增速的放緩對經濟形勢構成了挑戰。他表示，為了激發民間投資活力，政府正在通過改革釋放投資空間，並保障民營企業和民間投資的預期收益率。

針對企業無序競爭和市場秩序的問題，劉元春提出了反內卷的重要性。他認為，要有效優化市場結構，提升企業盈利能力，支持創新產業升級。他強調，反內卷不僅僅是市場秩序優化的需要，更是宏觀經濟調控的重要手段之一。

對於下半年防風險工作，劉元春指出，中央政治局會議明確了高質量開展城市更新的重要性。他認為，這將有助於進一步減少房地產市場的風險，推動經濟的穩定增長。

綜上所述，劉元春認為，當前中國經濟雖面臨諸多挑戰，但通過有效的政策調控和結構性改革，可以實現全年經濟增長目標，並順利完成「十四五」規劃的目標。他強調，政策的持續性和適時性將是未來經濟工作的關鍵所在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中知名牛肉麵店2死！　1家5口求救電話曝
亮麗女公關慘遭殺害　大學曾奪全國競賽第二名
1家5口墜谷！現場恐怖狀況曝　路只剩一半
信義割喉男衝宜蘭原因曝！外公要他先睡　重金聘律師陪孫
快訊／雨彈狂砸！　台中宣布4國小停課
快訊／北市副議長葉林傳　辦公室遭搜索
台中馬路慘變河流！　水利署狂發13區淹水警戒
信義區割喉！恐怖男「一身血」逃宜蘭　外公開門嚇傻
反罷免遭黨內砲轟　王世堅不退黨：他們還年輕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

陸加碼育兒補貼　3歲前每年可領1.5萬元

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物　官方：會引發心血管異常

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看　黑衣人把守僧院通道

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

穩外貿信心！陸GDP待攻堅　學者：對潛在「黑犀牛」風險做好備案

朱孝天直播喊「希望趕快統一」　覺得台灣「就是一個省」

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽　200米混合僅輸0.06秒奪第四

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

美女助教當球被撞！撞球間「辣妹助教」全曝光　業者被停業

陸加碼育兒補貼　3歲前每年可領1.5萬元

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物　官方：會引發心血管異常

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看　黑衣人把守僧院通道

打42折成交1.6億　通化夜市「台灣塩酥雞」房東換人

張員瑛開球平口辣露北半球事業線　韓網吵翻「太裸露VS很美」

大谷翔平滑球佔近6成異常　身體無法發力「只能靠手投」

獨／高雄復興里淪孤島！河水吞沒道路、怪手　4人受困砂石場旁

黑柴搭購物車臭臉　聽見稱讚立刻「變嘻嘻」笑容超燦爛

Honda「新一代Prelude」日本官網上架！4車色、原廠精品搶先看

王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

兩周後見川普！南韓總統府曝「關稅15%談判秘辛」　不開放進口美牛

陸官媒：中美第3輪經貿會談發出積極信號

有巢氏房屋勇揭頂樓鐘乳石漏水屋況　誠信守護買方權益

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

大陸熱門新聞

美女助教當球被撞　業者被停業

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看 黑衣人把守僧院通道

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

陸國防部：「漢光演習」就是演戲作秀

陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物

在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆：上班才對嗎

海嘯還沒到！颱風竹節草搶先登陸上海奉賢 已轉移安置28.8萬人

內蒙暴雨破66年最強降水紀錄 遊客騎完駱駝困沙漠3小時

全紅嬋「發福體態」被網路霸凌　師兄急刪影片

27歲正妹罹患胃萎縮！「暴瘦剩17kg」

一碰就枯萎！哀牢山發現「7株冥界之花」

更多熱門

關鍵字：

標題:1.中共中央政治局會議解析：如何應對全球經貿挑戰？2.上半年經濟超預期增長！下半年中國經濟面臨哪些不確定性？3.劉元春解讀中共中央政治局會議：關切外貿工作與企業發展4.中美貿易戰未解！下半年中國經濟如何應對外部風險？SEO標題:1.中共中央政治局會議分析：全球經貿重塑中的中國經濟挑戰2.上半年經濟超預期增長！下半年中國經濟面臨的不確定性3.劉元春解讀中共中央政治局會議：外貿工作與企業發展戰略4.中美貿易戰未解！中國經濟如何應對外部風險？APP推播標題:1.中共中央政治局會議：全球經貿挑戰下的中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

更／豪雨4天　全台停班停課一覽

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

中華電信手機市話全不通

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

快訊／高雄一家五口墜谷！救難人員「找到17歲女」了　已明顯死亡

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面