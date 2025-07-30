碎屍魔案8／14開庭！3受害人家屬獲准參加審判　將站上法庭控訴

▲碎屍魔張介宗被起訴後，將在八月首度開庭。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的「碎屍魔」張介宗殺人案，將在8月14日首度開庭，73歲的張介宗涉嫌狠心殺害大嫂及兩名老婦，還將她們殘忍肢解、棄屍大排水溝，駭人手法引發社會譁然，3名受害婦人的家屬已經向法院聲請參與審判，並獲法院裁准，都將親自出席開庭，與張男「正面對決」，希望能當庭控訴、討回公道。

去年11月底，張介宗涉嫌在高雄前鎮區自宅犯下駭人聽聞3件命案，連自家75歲親嫂也不放過，更對兩名年逾7旬的女性友人痛下毒手。案發後，張嫌冷血分屍，將屍塊分批投入5號船渠棄屍，令人髮指。

警方與檢方大動作展開搜索，陸海空搜救隊輪番上陣，成功打撈出多具屍塊，並在張嫌住處發現血跡、凶器等證物。經過法醫艱辛比對鑑定，確認死者身份，全案終於水落石出，打撈到的人類頭骨，也確認是張介宗大嫂的頭骨。

儘管證據鐵證如山，張男卻仍狡辯否認犯案，僅承認3名婦人曾到訪家中，拒不認罪，檢方痛斥張介宗無人性，於5月28日將他依殺人重罪起訴，並求處3個死刑。

這起命案將由國民法官參與審判，3名受害者家屬已獲准參與審判，屆時將親上法庭控訴兇嫌，正面對決。