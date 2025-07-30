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「中山之狼」現況曝！昔無恥稱：她要我性侵的　還拖姊姊下水

徐偉展犯案時年僅24歲，至今仍然關在牢裡，等待槍決。（東森新聞提供）

▲徐偉展犯案時年僅24歲，至今仍然關在牢裡，等待槍決。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

潘姓少年意外揭露了一件警方毫不知情的殺人埋屍案。他供稱，表哥徐偉展之前向計程車行承租車輛、開計程車維生，退租後卻保留備用鑰匙，讓他得以輕易竊取同款車輛犯案，同年10月10日晚間，徐找潘共同犯案，徐駕駛偷來的計程車，載了一名剛從KTV下班的柯姓女子，潘則假裝醉倒在車後座，等柯上車，就用電擊棒將柯制伏。

二人劫財後，徐偉展不顧潘姓少年的反對，執意殺人滅口，二人將柯女載往新店山區的產業道路，徐先持電擊棒將柯電擊至癱軟後，推下邊坡，由於她試圖掙扎，徐又從後方勒住其頸部，並命令潘按住柯的腳，直到她窒息死亡。因為柯死狀恐怖，雙眼睜大，徐心生畏懼，特別將她的衣物脫下、蓋住臉部，隨後與潘在現場挖洞，倉促掩埋屍體。

柯姓女子遭徐偉展等人擄走後殺害，被棄屍在偏僻山區。（東森新聞提供）

▲柯姓女子遭徐偉展等人擄走後殺害，被棄屍在偏僻山區。

警方根據潘姓少年的說法，重回埋屍現場，果真挖出柯女遺體，全案也因此從強盜性侵案，升級為強盜殺人案，為了緝拿主謀徐偉展，警方特別成立了獵狼專案，但因為憲兵退伍的徐行動敏捷，也熟悉警方的偵察策略，所以專案小組一直抓不到人。

警方調查，徐偉展是備受寵溺的么子，逃亡期間由多位姊姊輪流接濟，甚至使用偽造的身分證件，在新北汐止一間身障收容所工作，甚至與女友研究出一套密碼聯絡，避免在電話中透露行蹤，警方後來長時間跟監徐的女友，才終於在隔年3月，將逃亡近5個月的徐逮捕歸案，賴姓少年不久後也跟著落網。

警方根據潘姓少年的供詞，在山區搜索，順利偵破殺人棄屍案。（東森新聞提供）

▲警方根據潘姓少年的供詞，在山區搜索，順利偵破殺人棄屍案。

全案進入審判程序後，徐偉展全面翻供，甚至荒唐辯稱：「是被害女子要求我強暴的！」還說他遭警方刑求，才會自白。案件歷經長達15年的審理後，法院認定他罪行重大，2012年將他依強盜殺人等罪判處死刑定讞，並將共犯潘姓與賴姓少年依強盜性侵等罪，判處20年及12年徒刑。

根據潘姓少年的證詞，徐偉展曾告訴他，之前還殺害了另外二名女子，並棄屍溪中，但因缺乏直接證據，最終未能獲得證實，也成為此案未解的犯罪黑數。

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