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新竹監獄「重刑犯逃亡」竟沒通報　導致連續強盜性侵案

竹監強調江男保外就醫過程皆依規定處理，也有行函通報地檢署江男逃逸，對他再犯刑案深感遺憾。（翻攝矯正署新竹監獄臉書）

▲竹監強調江男保外就醫過程皆依規定處理，也有行函通報地檢署江男逃逸，對他再犯刑案深感遺憾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

獄政管理爆嚴重漏洞！在新竹監獄坐牢的受刑人江昱賢因病獲准保外就醫，5月中狀況好轉，竹監依規定通知他到新竹地檢署報到、回監服刑，沒想到他竟趁公文往返的空檔直接逃亡。離譜的是，竹監明知道人跑了，卻未通報警政機關、請求查緝，檢方接獲通報也沒積極作為，讓他有機會連續犯下2起強盜性侵案，直到警方逮了人才知道他是逃逸受刑人，2名無辜女子遭劫財劫色，慘淪通報漏洞的犧牲品！

江昱賢利用保外就醫制度的漏洞逃亡後，在桃園連續犯下2起強盜性侵案。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲江昱賢利用保外就醫制度的漏洞逃亡後，在桃園連續犯下2起強盜性侵案。

上個月21日凌晨時分，桃園市桃園區IF商務汽車旅館的櫃台內線電話響起，工作人員原以為是房客需要服務，沒想到接起後還來不及禮貌問候，電話另一頭就傳來女子驚恐的哭訴聲，「我被人性侵搶劫了，拜託幫我報警！」工作人員大驚失色，趕緊去電通報警方，並請其他同事結伴前往客房確認狀況。

警方抵達聽完女子陳述後，不敢大意，兵分多路調閱監視器，積極追緝惡狼的行蹤，也要求旅館業者提供入住登記資料，發現年約40歲的登記人江昱賢，現在應該在新竹監獄服刑，怎麼可能跑到桃園犯案？就在警方還未釐清箇中緣由之際，勤務指揮中心又通報嫌犯再次犯案。

06/21 桃園IF汽旅（圖）櫃台接獲女房客遭性侵洗劫的求助電話，警方調閱房客資料，發現嫌犯竟是理應在坐牢的江昱賢。（翻攝Google Maps）

▲06/21 桃園IF汽旅（圖）櫃台接獲女房客遭性侵洗劫的求助電話，警方調閱房客資料，發現嫌犯竟是理應在坐牢的江昱賢。

隔天、22日晚間11點多，桃園市龜山區東楓時尚汽車旅館也發生從事性交易的女子遭強盜性侵案，不僅犯罪手法如出一轍，入住登記者也是江昱賢，警方繃緊神經，加強查緝力道，就怕再出現第3個受害者，最後順利逮人，證實惡狼的確就是江昱賢。

不過，為何應該在新竹監獄服刑的江昱賢，能在桃園連犯二案？本刊調查，江之前聲請保外就醫獲准後，住進宜蘭羅東博愛醫院治療。今年5月中，獄方確認他病情好轉，通知他6月初到新竹地檢署報到，返監繼續服刑，沒想到他卻趁公文往返的空檔逃亡。可能是為了籌措跑路費，才會挑不太敢報案的性工作者搶劫，順便一逞獸慾。

06/22 時隔不到二十四小時，桃園警方再度接獲江昱賢在龜山東楓摩鐵（圖）犯案的通報。（翻攝Google Maps）

▲06/22 時隔不到二十四小時，桃園警方再度接獲江昱賢在龜山東楓摩鐵（圖）犯案的通報。

本刊調查，依據現行《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，受刑人病況已治癒或改善時，監獄應指定7天以上的時間，以書面通知受刑人至指定的地檢署報到、返監執行；如果沒準時報到，地檢署應立即通知監獄，監獄接獲通知之後，應檢附相關資料，請檢察官對受刑人進行傳喚、拘提或通緝。這套流程中確實存在許多漏洞，有必要盡速修法，避免類似狀況再次發生。

這次犯下二起強盜性侵案的江昱賢，年輕時就前科累累，還因是四海幫成員，被警方以《組織犯罪防制條例》移送送辦，毒品、詐欺之類的罪名更是多不勝數，進出監所就像進出自家廚房，此次入獄也是因犯下好幾件刑案，其中就包含強盜性侵，甚至連前女友都曾告他妨害性自主

06/23 江昱賢連二天犯下性侵強盜案後，第三天在桃園市區內的約客汽旅（圖）遭到逮捕，研判可能打算三度犯案。（翻攝Google Maps）

▲06/23 江昱賢連二天犯下性侵強盜案後，第三天在桃園市區內的約客汽旅（圖）遭到逮捕，研判可能打算三度犯案。

事實上，本刊曾多次揭露獄政管理亂象，2021年3月踢爆台北女子看守所受刑人，利用「自主監外作業」機會，揪男友及獄友到摩鐵開趴，也曾直擊男性受刑人在監所外違規抽菸、喝酒、吃檳榔，獄政機關卻全盤否認，只表示被拍到違規部分會依規定處理。

同年10月，獄政機關又被指控縱放受刑人，讓綽號「阿邦師」的二手精品達人李正邦在外瞎搞。當時，本刊還掌握一名原本在台北女子看守所服刑的蔡姓珠寶詐欺犯，於6月假釋之前，聲請保外就醫獲准，卻在外繼續詐騙，被害人還組成自救會，除了委任律師對蔡提告，也一併控告獄政機關瀆職，相關獄政主管還為此出庭應訊。

江男因病聲請保外就醫，獲准後住進宜蘭羅東博愛醫院（圖）治療，病況好轉後卻不願回監，直接逃逸犯案。（翻攝Google Maps）

▲江男因病聲請保外就醫，獲准後住進宜蘭羅東博愛醫院（圖）治療，病況好轉後卻不願回監，直接逃逸犯案。

針對受刑人江昱賢利用保外就醫脫逃、連續犯下2起強盜性侵案一事，新竹監獄表示，他們知道江未向地檢署報到後，曾多次打電話聯繫，他均未接聽，也多次聯繫江的家屬，請他儘速報到，但都沒有結果，最後只能依規定發函請新竹地檢署傳喚、拘提或通緝。

新竹監獄表示，對於江連犯2案深表遺憾，已全面檢討督管作為，加強掌控受刑人在外的狀況，杜絕類似事件再次發生。

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