新北罷免失敗民眾哭了　罷團喊「不喪志」：難過一天就好

▲新北大罷免開票不如預期，支持者忍不住哭泣。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／新北報導

首波大罷免投票今（26日）登場，新北市共有5案，罷團在晚間宣布5個大罷免投票案都失敗，民眾情緒低落，更有支持者忍不住落淚。稍早罷團表示，要傷心難過一天就好，不要喪志，罷團會去幫助823罷免。立委蘇巧慧坦言，新北本來就是藍白優勢選區，發動罷免不容易，這次是公民運動的起點，大家要繼續努力。

首波大罷免在今天下午4點結束投票，這次新北市共有洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔等5案。新北市罷團今天在新北板橋典藏咖啡舉辦「護國保台、新北公民開票之夜」，熱情民眾與罷團擠入觀看票數統計，大約6時15分左右，新北罷團宣布五個罷免案都未通過，以失敗告終。

罷團「板橋大刪元」發言人莫莉表示，從這次投票率看來，可以顯示反罷方的動員，再一次感到國民黨動員力道，以及罷團對抗百年大黨很辛苦。

▲▼新北罷團「板橋大刪元」發言人莫莉（上）、領銜人史書華（下）。（圖／記者許敏溶攝）

莫莉也重申，這是罷免活動是公民團體發起，和民進黨無關，罷團從冬天到夏天，大家在街頭7到8個月，雖然最終結果不如預期，但要告訴公民團體，難過不要難過太久，傷心今天就好，大家還要持續關心台灣這塊土地，不要喪志，要持續努力。公民團體在今天投完票後，會分散到823第二梯次罷免投票活動去幫忙。

罷免領銜人史書華表示，今天因為天氣好，民眾都出來投票，在罷免葉元之投票上，呈現拉鋸，雖然結果不如預期，尊重民主與台灣人的選擇，但最辛苦的罷團志工伙伴，在路上風吹雨淋，要感謝伙伴的支持。

在罷團宣布結果後，立委蘇巧慧也到現場，蘇巧慧坦言，新北這些選區不是民進黨的優勢選區，而是藍白優勢選區，發動罷免不容易，感謝公民團體放下一切，這次罷免活動是公民的覺醒，也是公民活動的起點，謝謝全體公民的付出，希望繼續努力，為823罷免活動繼續加油。

蘇巧慧進一步表示，這次罷免活動是公民團體的自發活動，民進黨黨公職只是作為支撐陪伴的力量，很榮幸跟公民團體一起走過這條路，希望大家繼續努力，因為生存在這土地上的每一個人，都愛著這個小小多山的國家。