知名神廟竟「毀屍滅證」數百具！　清潔工爆：婦幼受到性侵

▲印度卡納塔卡邦的瑪斯塔拉神廟（Dharmasthala Temple）。（圖／翻攝維基百科）

記者葉國吏／綜合報導

每天超過2000人參拜的印度卡納塔卡邦「瑪斯塔拉神廟」（Dharmasthala Temple），被一名清潔工爆料20年來被迫處理數百具受性虐和暴力侵害的屍體，震驚社會。

根據多家外媒報導，48歲的爆料者已經在神廟擔任20多年的清潔工，在神廟任職沒多久便目睹屍體。他描述，許多女性遺體衣物不整，部分甚至失去內衣，明顯有遭受性侵與暴力的痕跡。然而，神廟上層以死亡威脅逼迫他噤聲，並恐嚇若敢洩露，他和家人會被殘酷殺害。

這名男子的工作內容長達20年都與掩蓋罪行有關。他透露，常接到指示，用柴油焚燒屍體或直接埋葬，以完全抹去任何證據。尤其是未成年受害者，衣物破損、私處受傷的情況非常常見。他形容，自己處理的屍體至少有數百具，內心的罪惡感始終無法消除。

直到2014年，他的親戚女孩遭到神廟管理層性騷擾，他終於下定決心逃離這個地方。經過10年的隱姓埋名，擔心遭報復的他直到本月才鼓起勇氣向警方報案，並挖掘出埋屍地點的骨骸作為證據。然而，案件進展困難重重，因為神廟由有權有勢的赫格加德家族掌控，警方至今未將相關負責人列入調查名單，令附近居民怒不可遏。

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