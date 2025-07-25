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快訊／酸侯友宜「逃漏稅包租公」　高嘉瑜挨告2罪名結局出爐

▲高嘉瑜北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲民進黨前立委高嘉瑜臉書酸侯友宜「逃漏稅包租公」挨告獲不起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜在2024總統大選期間，於臉書貼文批評國民黨候選人侯友宜「逃漏稅」、「拿太太當擋箭牌！什麼漢子」，引發爭議。侯友宜認為此舉損害名譽並影響選舉，提告違反《總統副總統選舉罷免法》及加重誹謗罪。士林地檢署今（25）日認為高嘉瑜言論屬公共事務評論，且罪證不足，予以不起訴處分。

2023年12月28日時任立委高嘉瑜於首次在臉書發文，影射侯友宜2018年競選新北市長時，曾「保證大群館沒有逃漏稅，卻在選後偷偷補稅」，並稱「更可惡的是還有國稅局官員配合」。隔日她又貼文直指侯「逃漏稅又說謊，在國外早就該退選了！拿司法當遮羞布還拿太太當擋箭牌！什麼漢子」。

侯友宜認為此舉嚴重貶損名譽及社會評價，並具影響選舉之虞，向北檢提出加重誹謗及「意圖使人不當選而散布謠言」罪告訴，案件後續因管轄移轉至士林地檢署辦理。

偵查過程中，高嘉瑜否認犯罪，強調言論基於既有公開資料，包括2018年間時任台北市議員王威中多次召開記者會揭露「大群館」稅務爭議、監察院糾正台北市政府、以及國稅局後續補稅的事實。她認為這是針對候選人誠信與公共利益的評論，而非惡意造謠。

證人在偵訊中指出，「大群館」由侯家人經營的又昱公司所有，土地為侯妻名下，他曾比對財產申報資料，推測侯妻可能無償提供土地。王並指出，政治人物家人常被作為財產借名管理對象，社會觀感多認為「侯妻逃漏稅等同侯逃漏稅」，並提供當年新聞與監察院糾正資料佐證。

士林地檢署調查後認為，高嘉瑜貼文涉及公共事務與選舉議題，即使讓侯友宜感到不快，也難以僅憑侯的主觀感受認定為誹謗或惡意散布謠言；另監察院糾正案及國稅局補稅資料確有其事，若要認定高的言論全屬謠言，仍存疑慮。綜合事證，認定罪嫌不足，依《刑事訴訟法》第252條第10款為不起訴處分。若侯友宜不服不起訴處分，可在接獲通知10日內，向高等檢察署聲請再議。

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