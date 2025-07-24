快訊／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！哭到法官緊急休庭10分鐘

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

台北市前副市長彭振聲被控任內涉配合時任市長柯文哲圖利京華城，1日開庭時突聞妻子驟逝噩耗，崩潰哭吼「檢察官要我的命」、「我不再有顧慮」等語，合議庭調整審理計畫讓彭辦完妻子後事，彭24日於喪妻後首度赴台北地院出庭，一開庭便哭不停，崩潰稱「我主持4次都委會，卻家破人亡」，令人鼻酸。

▲彭振聲24日出庭，開庭時不斷痛哭。（圖／記者徐文彬攝）

彭振聲24日上午開庭時，還沒等審判長講完證人證述注意事項，就舉手要求發言，審判長准許，彭才說完「我主持4次都委會，卻家破人亡」，就悲從中來哭不停。他稱太太選擇最悲傷的走法，「因為她擔心我」，她回高雄沒進家門就直接墜樓。

彭嗚咽請求外界別再攻擊他太太，「她不是公眾人物，不是政治人物，什麼都不是...」，彭哽咽不停，審判長問他為何這麼說，彭表示，希望別再有第二個被害人，不要再有同樣的事情發生在別人身上，「她是家庭主婦，從不管公事，在外面一向低調，沒人知道她是局長夫人、副市長夫人，律師跟我討論檢察官的補充意見時，她在旁邊...」

審判長見狀打斷彭振聲的發言，詢問他今天情緒是否能夠作證，不勉強，彭說法官給他3天選1天出庭，「我就選今天」。審判長與受命法官聞言吃驚，立刻表明請助理聯繫律師，沒有要求一定要3選1，若時間不方便，可以另排，可能訊息傳達有誤。

彭說今天既然來了，就可以作證，盡量作證。審判長與受命法官覺得有疑慮，一再確認彭的情緒能否作證，屢次強調完全不勉強，最後決定休庭10分鐘，讓彭跟律師討論。

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