台灣版紅姐！大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流　驚見職籃球員

▲「台版紅姐」薇薇，將約砲影片放到網路上銷售，受害男性有小鮮肉及職籃球員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國大陸最近爆出一樁震撼性醜聞：外號「南京紅姐」的變裝大叔，竟能收割1,691名男子上床，還盜攝並傳播性影像賣錢。沒想到，有網友爆料，台灣也出現「台版紅姐」，一名化名「薇薇」的偽娘，靠著風騷扮相和不輸A片的性愛技巧，輪番招待數十位年輕鮮肉，經常出沒雙北的他不但玩免費，也暗中把自拍的火辣性愛片拿上網兜售牟利！據報，片中除了嫩弟、硬挺鮮肉，更驚現籃球員的健壯身影，「雙北薇妹」的震撼指數不輸南京紅姐。

有資深蒐集「謎片」的網友向本刊爆料，其實近幾年台灣就有一名自稱「薇薇」的第三性男子，行徑簡直算是紅姐翻版！經常在雙北市一帶出沒的「雙北薇妹」，聲稱免費約砲，但卻將他和直男的性愛影片節錄下來，在網路上兜售，而且畫面尺度更大，約砲對象大多都是鮮肉帥哥。

▲南京紅姐和1,691位男性偷拍性愛影片外流，引起軒然大波。

▲薇薇在提供性服務時，都會穿著黑色絲襪。

▲薇薇至今在個人社群上仍經常發表約砲文章，自介也是非常煽情。

▲薇薇雖然大部分約砲都是免費，卻會將過程用手機拍攝下來。

買過薇薇販售影片的網友透露，影片都是前幾年和薇薇買的，最近已經沒有看到他在販售，之前都是透過現名X.com的twitter跟他購買，每部幾百塊、上千元不一定，一次買愈多部愈便宜，他還會提供目錄讓網友選購。



更多鏡週刊報導

台版紅姐在雙北1／雙北薇妹自稱三性不用騙 40部「激戰片」鮮肉籃球員、學生全入鏡

台版紅姐在雙北2／台版紅姐自稱混血兒 「銷魂SOP」迷醉小鮮肉