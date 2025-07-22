童子賢支持罷免傅崐萁　朱立倫：大罷免完全違反、摧毀民主

記者鄭佩玟／台北報導

繼全聯前總裁徐重仁表態支持大罷免後，和碩董事長童子賢也支持罷免國民黨總召傅崐萁，今（22日）上午前往花蓮鳳林鎮，與挺罷免的國民黨花蓮縣議長張峻一同掃街。國民黨朱立倫對此表示，尊重每一個人想法，但仍強調大罷免是一個完全違反、傷害、摧毀民主的作為，可以對個別立委有意見，但不可以全面性罷免所有在野黨立委。

▲國民黨主席朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫今日上午陪同國民黨立委王鴻薇進行車隊掃街反罷免，被問到童子賢表態挺罷免傅崐萁，朱立倫表示，今天全台灣之所以反惡罷、反大罷免，就是因全世界從沒任何國家由執政黨發動大罷免所有在野黨立委，台灣民主歷史上也從來沒發生過這樣的惡例，這是最惡劣、摧毀、傷害民主，所以一定要出來保護台灣民主。

至於立院民進黨團總召柯建銘昨稱等60年，終於要打倒國民黨。朱立倫批評，想消滅在野黨、打倒國民黨這獨裁心在柯心中已經深植，才用這樣的心情發動這次大惡罷，才造成各界反感。

朱立倫說，若一個人只是想要打倒對方的政黨，這就是心中存有獨裁的思維，國民黨從來沒有想說今天要去消滅一個敵對或對立政黨，大家都是競爭的關係，執政黨與在野黨大家常會政黨輪替。

對近來罷免團體「反串」宣傳正藍軍就要出來投同意罷免票，朱立倫回應，真正的正藍軍絕不會跟惡罷站在一起，真正支持中華民國民眾一定反惡罷，真正心中有藍天、有民主民眾，絕不會支持執政黨打壓、全面消滅在野黨。