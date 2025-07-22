18歲男玩「真人CS」意外從5樓墜亡　家屬控：用帆布假裝實牆

▲事發地點。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東陽江一名18歲的男高中生近日在一商場，與朋友一起玩真人CS（軍事擬真生存遊戲）時，意外從5樓墜落，送醫搶救3小時，仍未回天乏術。少年的家屬控訴，店家用帆布當作防護牆，才讓孩子在昏暗的環境下沒注意，發生憾事。

據《新京報》報導，少年的姑姑表示，「事發當天晚上11點多，我們接獲消息就馬上去醫院了，醫生搶救了3個多小時，就說真的救不回來了，我們後來去遊戲現場看，發現店家一些地方沒有貼禁止攀爬的告示牌，包括事發的地點。」

▲▼少年與朋友一起玩「真人CS」。（示意圖／翻攝自微博）

她接著說道，「店家都是用一些簡單的木板當作圍欄，大概就80公分左右的高度，然後再用帆布蓋住，裝作實牆，拿來封一些樓層的邊緣。」她指出，昏暗的環境下，根本不會注意到是木板，靠著很容易就會摔倒。

少年的姑姑表示，目前就賠償問題，未能與涉事店家達成協議。事發商場物業相關負責人稱，少年墜樓位置為監控盲區，涉事商家於事發後停業。

▲家屬認為是店家問題。（圖／翻攝自微博）

涉事店家電話目前尚未做出公開回應。陽江市官方指出，目前江城區緊急管理局及警方已介入。

有網友指出，這並非是真人CS店家第一次出事，「2023年就有真人CS掩體鬆動傷人等事件，2024年還有密室逃脫『假門』致人墜樓，相關部門應該對此類店家，做出更多法規管控。」