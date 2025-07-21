快訊／關鍵一擊來了！神秘2男低調現身士院　作證SBL假球案

記者黃宥寧／台北報導

前SBL裕隆球員吳季穎等人涉打假球與簽賭遭起訴，士林地院密集開庭審理。今（21日），曾因操控比賽遭彰化地院判刑的柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸，以證人身分出庭，就2023年4月22日的比賽出庭作證。由於全國司法官將於8月底進行大規模人事調動，本案審理時程亦將加速，將進入言詞辯論與法官評議階段。

▲施顏宗與陳奕綸，以證人身分現身士院作證。（圖／記者黃宥寧攝）

士院去年間密集開庭，歷經多輪證人、被告訊問後，停庭一段時間。今（21日），曾因操控比賽、詐取地下賭資遭彰化地院判刑的柏力力隊前球員施顏宗與陳奕綸，以證人身分出庭，就2023年4月22日的關鍵比賽作證。2人也是全台首宗依《運動彩券發行條例》判刑案例，被判刑1年7月與1年6月，均獲緩刑。

士林地檢署2024年2月2日依《運動彩券發行條例》起訴15名涉案球員與相關人士，並聲請沒收犯罪所得達2,000萬元，展現端正職業運動風氣的決心。全案由檢察官葉耀群、邱獻民指揮刑事局偵四大隊辦理，是台灣職業籃球史上首見大規模起訴的簽賭案件。

檢方指出，調查起於2023年接獲情資，並由士檢主動分案偵辦6件，鎖定SBL聯盟多名現、前球員，涉及於第20屆賽季期間簽賭、操控比賽比分。經長達數月蒐證，檢警查明，包含柯姓、吳姓（2人）、周姓、顏姓、邱姓、陳姓、黃姓、李姓及1名外籍球員等10名球員，以及1名助理教練與4名涉案友人或中間人，利用地下賭盤簽賭至少十數場賽事，並在其中7場比賽中透過刻意失誤、放水手段控制比分，對職籃比賽公平性造成嚴重破壞。

其中手法包括：違反戰術指示、故意失誤傳球、離譜投籃、罰球不中、傳球次數異常、甚至放任對手輕鬆得分等，藉以符合地下賭盤的讓分與得分差，藉此詐取高額賭資，涉及金額高達上千萬元。檢方痛斥，被告行為嚴重損害球迷信任與賽事公信力，破壞職業運動純正風氣，依法嚴辦。

檢方偵辦期間，動員6名檢察官與2名檢察事務官組成專案團隊，並依《運彩條例》第21條第2項、刑法加重詐欺、網路賭博與供給賭博場所等罪嫌起訴15人，另對潛逃中的翁姓球員發布通緝，並向法院聲請沒收不法所得約新台幣2,000萬元。

由於全國司法官預計於8月底展開大規模人事調動，據了解，為避免審理中斷，法院近期將加速進度，預料不久後將進入言詞辯論與法官評議階段，全案可望於秋季作出宣判，為這起職籃簽賭風暴劃下句點。

▲前SBL裕隆球員吳季穎等人涉打假球與簽賭遭起訴，案件由士林法院審理中。（資料圖／記者黃宥寧攝）