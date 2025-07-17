快訊／台中無預警大規模停水29小時　近16萬戶受影響

▲無預警發生水管漏水事件，自來水公司緊急搶修，並宣布大台中地區將停水29小時。（示意圖／資料照片）
記者游瓊華／台中報導
台中人注意！因漏水緊急搶修，自來水公司宣布，台中市10個行政區、共計15.9萬戶，今天開始停水29小時。
自來水公司表示，潭子區僑忠國小側門人行道於今天凌晨2時發生600mm閥類漏水，因位處於交通要道，需辦理緊急搶修作業，台水公司第四區管理處從早上7點開始，到7月18日12點止停水，影響供水時間計29小時，停水戶數約15.8萬戶。
停水範圍如下：
(一) 停水: (約15.8萬戶)
1. 中區:中華里、光復里、公園里、大墩里、大誠里、柳川里、綠川里、繼光里。
2. 東區:新庄里。
3. 南區:崇倫里、樹德里、福平里、福順里、西川里。
4. 西區:三民里、中興里、公平里、公德里、公正里、公民里、公益里、公舘里、利民里、双龍里、吉龍里、和龍里、土庫里、大忠里、安龍里、平和里、廣民里、後龍里、忠明里、忠誠里、昇平里、東昇里、民生里、民龍里、藍興里。
5. 北區:中正里、六合里、淡溝里、崇德里、建興里、賴村里、賴福里、金龍里、頂厝里。
6. 北屯區: 仁美里、松勇里、松強里、松茂里、舊社里、仁和里、松和里、松安里、平田里、平福里、平興里、平順里、松竹里、北京里、北屯里、北興里、平昌里。
7. 西屯區:何南里、何成里、惠來里、潮洋里、龍潭里。
8. 南屯區:三厝里、三和里、三義里、南屯里、同心里、向心里、大同里、大業里、大興里、大誠里、惠中里、文心里、新生里、楓樹里、永定里、溝墘里、田心里、豐樂里、鎮平里、黎明里。
9. 烏日區:九德里。
10. 潭子區: 家福里、家興里、甘蔗里、福仁里、頭家東里、頭家里。
自來水公司也表示，為維護民眾用水權益，將從今天上午開始，陸續擺設臨時取水站74處以及調派水車巡迴補水。
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