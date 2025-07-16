捷運偷拍辣妹裙底！日本變態公務員認「忍不住」　關39天被起訴了

▲日籍岩手縣職員男子捷運偷拍遭逮，士檢偵結起訴。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市捷運中山站6月8日發生一起偷拍案，來自日本岩手縣的男子佐佐木貴典（SASAKI TAKANORI）在手扶梯上偷拍一名25歲正妹裙底，當場被逮。警方依妨害性隱私罪嫌將他移送地檢署聲押，翌日獲法院裁准，佐佐木自此收押至今。士林地檢署歷經39天偵辦，今（16）日依妨害性隱私罪將他起訴，案件將移審士林地方法院。

警方調查，遭偷拍的女子年約25歲，於6月8日上午9時許準備從台北市捷運中山站搭捷運前往上班，搭乘手扶梯時，發現後方一名男子舉起手機對著自己裙底偷拍，女子轉頭發現對方竟是日本籍男子，當場報警處理。警方趕抵現場，確認偷拍者為35歲的日籍旅客佐佐木貴典，當場將人帶回派出所偵辦。

警方在佐佐木所持的拍攝器材中，查獲多段偷拍女性裙底的畫面，經訊問後，佐佐木坦承犯行，供稱當時因見女子身材姣好、穿著短裙，覺得「雙腿纖細、難以抗拒」，一時起了歪念，才會趁搭手扶梯時偷拍裙底風光，沒想到當場被識破。

據了解，佐佐木是日本岩手縣農林水產部職員，擁有碩士學歷，聲稱來台主要是觀光、順便參考當地農業發展狀況。原訂於8日晚間搭機返日，卻因偷拍行為遭逮，不僅無法出境，還於翌日（9日）遭士林地方法院裁定羈押。

對此，《朝日電視台》報導，佐佐木是日本岩手縣政府農林水產部的現職職員，此次是以休假名義赴台觀光，原訂於6月12日返回工作崗位，卻未如期報到，引發上司與家人關切。其父親透過外交管道聯繫日本台灣交流協會，協會方面確認佐佐木因涉嫌偷拍在台遭警方逮捕。岩手縣政府對此事態嚴重看待，隨即派出2名高層職員出面向縣民90度鞠躬道歉，承諾將依調查結果進行後續懲處。