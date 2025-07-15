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大暑來了！12生肖大暑轉運指南公開　妝容＋穿搭開運色一次看

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲大暑來了！12生肖大暑轉運指南公開，妝容＋穿搭開運色一次看 。（圖／ETtoday新聞雲）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

一年中最熱的節氣「大暑」將於7月23日登場，烈日當空，陽氣達到頂峰。根據命理學說，此時正是轉換氣場、補充能量的黃金時刻。除了飲食上選擇清熱祛火的食物，不妨從妝容與穿搭下手，運用「節氣開運色」，讓好運氣由外而內自然流露，提升整日氣場。整理12生肖的大暑開運色搭配指南，融合穿搭靈感與彩妝重點，從頭到腳幫你注入正能量，招桃花、穩事業、補元氣，一次到位。

❝開運色 × 妝穿搭建議一次看❞

鼠｜開運色：淺藍色
選擇一件天藍色襯衫或丹寧單品，搭配淡藍下眼影或淺藍系美甲，清新理性又穩重，特別適合職場冷靜應對的你。
妝容建議：淡藍眼影 or 指尖透藍色系
推薦色號： 
‣ 眼影：Dior 5 Couleurs #279 Denim 
‣ 指甲油：UNT 指甲油 #WG002 藍色星光 
‣ 唇彩：YSL 情挑水誘光唇膏 #44 裸藍莓粉

牛｜開運色：米白色
奶油白長裙或杏色襯衫展現溫柔知性，妝容建議走裸膚色路線，選擇裸米眼影搭配奶茶唇色，讓你在團隊中成為最可靠的存在。
妝容建議：裸膚色眼妝＋奶茶唇
推薦色號： 
‣ 眼影盤：SUQQU 晶采立體眼彩盤 #01 瑞花 
‣ 唇彩：植村秀 無色限粉霧唇膏 #BG963 奶油杏桃 
‣ 指甲油：CHANEL Le Vernis #167 Ballerina

虎｜開運色：紅色
紅色唇膏絕對是妝容關鍵，一抹正紅就能點亮氣場。搭配紅色髮飾或包包小範圍呼應，不只招財還能穩定領導氣場。
妝容建議：正紅唇＋紅調頰彩
推薦色號： 
‣ 唇彩：MAC #Ruby Woo 
‣ 頰彩：NARS 腮紅 #Exhibit A 熱情紅 
‣ 指甲油：OPI #A15 Big Apple Red

兔｜開運色：湖水綠
湖水綠上衣、耳環或髮夾都能帶來療癒感；妝容則推薦細緻的水綠珠光在眼尾一抹點亮，再加柔霧粉唇，優雅又仙氣。
妝容建議：水綠眼尾點綴＋粉嫩唇
推薦色號： 
‣ 眼影：3CE Multi Eye Color Palette #Beach Muse（有綠粉交疊） 
‣ 唇彩：Dior 癮誘潤唇膏 #001 粉紅透色 
‣ 指甲油：UNT 指甲油 #WG069 薄荷晨露

龍｜開運色：金色
想要氣勢全開，不妨選擇金屬感飾品或金線滾邊單品；眼妝以金銅眼影打底，再加珠光高光提亮眉骨與頰骨，財氣與自信都滿分。
妝容建議：金屬感眼妝＋光澤提亮
推薦色號： 
‣ 眼影：TOM FORD Eye Color Quad #Golden Mink 
‣ 高光：BECCA Shimmering Skin Perfector #Champagne Pop 
‣ 唇彩：YSL 金管唇膏 #122 金棕裸蜜

蛇｜開運色：紫色
薰衣草紫是你的秘密武器！搭配紫色眼影輕暈眼尾，再疊擦冷紫調唇色，營造知性魅力。穿搭可選霧紫針織衫或裙裝，神秘又耐看。
妝容建議：薰衣草眼影＋冷紫唇
推薦色號： 
‣ 眼影盤：LUNASOL Geminate Eyes #05 Lavender Coral 
‣ 唇彩：MAC #Up the Amp 紫玫瑰調 
‣ 指甲油：RMK 指彩 #EX-28 紫霧

馬｜開運色：天藍色
天藍色T恤或外套活潑有朝氣，妝容可試淺藍灰眼線或冷色腮紅疊擦，展現清新風格，讓你在群體中成為自然焦點。
妝容建議：藍灰眼線 or 天藍指甲
推薦色號： 
‣ 眼線筆：MAKE UP FOR EVER Aqua Resist #Graphite Blue 
‣ 唇彩：Chanel Rouge Coco Flash #82 Live（帶冷調玫粉） 
‣ 指甲油：UNT 指甲油 #WG015 海風微光

羊｜開運色：粉紅色
溫柔粉紅最適合羊座！妝容以蜜桃粉腮紅＋潤唇粉蜜呈現戀愛感；穿搭則建議以玫瑰粉襯衫或洋裝上場，提升人緣與桃花力。
妝容建議：蜜桃頰＋潤唇粉蜜
推薦色號： 
‣ 腮紅：CANMAKE 腮紅 #PW38 蜜桃粉 
‣ 唇彩：Dior Lip Glow #004 Coral 粉橘調潤唇 
‣ 指甲油：Innisfree #33 柔光粉櫻

猴｜開運色：橘色
想要活力加倍？橘色眼影＋珊瑚唇是絕配，搭配一件橘紅系上衣或飾品，更能點燃你的行動力，適合忙碌應對挑戰的一天。
妝容建議：橘調眼影＋珊瑚唇
推薦色號：
‣ 眼影盤：CLIO Pro Eye Palette #Peach Groove
‣ 唇彩：3CE 雙色唇釉 #Live a Little 珊瑚橘
‣ 指甲油：Dashing Diva 指彩貼 #Sunset Vibe

雞｜開運色：白色
白色系穿搭百搭不失氣勢，建議選擇挺版西裝或純白裙裝；妝容走光澤感裸妝路線，搭配珍珠白提亮眼頭，仙氣出場無敵加分。
妝容建議：珍珠白眼影＋透亮光澤底妝
推薦色號：
‣ 眼影：ADDICTION The Eyeshadow #001P Snow Storm
‣ 底妝：YSL 恆久完美氣墊粉餅 #BR10
‣ 指甲油：OPI #Funny Bunny 仙氣白

狗｜開運色：淺黃色
奶油黃上衣、髮飾或鞋款可提升暖陽氣場；搭配暖橘黃頰彩與奶茶唇色，展現溫暖親切氛圍，是拉近距離、拓展人脈的好選擇。
妝容建議：奶黃調頰彩＋奶茶唇色
推薦色號：
‣ 腮紅：Rare Beauty Soft Pinch #Joy（黃橘調）
‣ 唇彩：Charlotte Tilbury #Pillow Talk Medium
‣ 指甲油：UNT #FG074 奶油香蕉

豬｜開運色：墨綠色
墨綠色襯衫或風衣自帶穩重氣質；妝容可嘗試墨綠眼線輕描眼尾，搭配乾燥玫瑰唇色，專業中保留溫柔，是會議與面談首選妝穿法。
妝容建議：墨綠眼線＋乾燥玫瑰唇
推薦色號：
‣ 眼線筆：NARS High Pigment Eyeliner #Grafton Street 墨綠
‣ 唇彩：YSL Slim Velvet Lipstick #302 薔薇裸棕
‣ 指甲油：Zoya #Wyatt 墨綠光澤

開運色不需全身包色，只要「一個細節點亮色彩」，就能提升整體氣場。從眼影、唇膏、飾品到穿搭單品，選擇適合自己的方式輕鬆搭配。讓這個大暑不只是炎熱，更是美麗與好運齊飛的季節，快換上你的專屬幸運色，迎接順遂且充滿活力的每一天。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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