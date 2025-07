▲大暑來了!12生肖大暑轉運指南公開,妝容+穿搭開運色一次看 。(圖/ETtoday新聞雲)

●民俗玄異說法,僅供參考,不代表本新聞網立場。

記者王威智/綜合報導

一年中最熱的節氣「大暑」將於7月23日登場,烈日當空,陽氣達到頂峰。根據命理學說,此時正是轉換氣場、補充能量的黃金時刻。除了飲食上選擇清熱祛火的食物,不妨從妝容與穿搭下手,運用「節氣開運色」,讓好運氣由外而內自然流露,提升整日氣場。整理12生肖的大暑開運色搭配指南,融合穿搭靈感與彩妝重點,從頭到腳幫你注入正能量,招桃花、穩事業、補元氣,一次到位。



❝開運色 × 妝穿搭建議一次看❞

鼠|開運色:淺藍色

選擇一件天藍色襯衫或丹寧單品,搭配淡藍下眼影或淺藍系美甲,清新理性又穩重,特別適合職場冷靜應對的你。

妝容建議:淡藍眼影 or 指尖透藍色系

推薦色號:

‣ 眼影:Dior 5 Couleurs #279 Denim

‣ 指甲油:UNT 指甲油 #WG002 藍色星光

‣ 唇彩:YSL 情挑水誘光唇膏 #44 裸藍莓粉

牛|開運色:米白色

奶油白長裙或杏色襯衫展現溫柔知性,妝容建議走裸膚色路線,選擇裸米眼影搭配奶茶唇色,讓你在團隊中成為最可靠的存在。

妝容建議:裸膚色眼妝+奶茶唇

推薦色號:

‣ 眼影盤:SUQQU 晶采立體眼彩盤 #01 瑞花

‣ 唇彩:植村秀 無色限粉霧唇膏 #BG963 奶油杏桃

‣ 指甲油:CHANEL Le Vernis #167 Ballerina

虎|開運色:紅色

紅色唇膏絕對是妝容關鍵,一抹正紅就能點亮氣場。搭配紅色髮飾或包包小範圍呼應,不只招財還能穩定領導氣場。

妝容建議:正紅唇+紅調頰彩

推薦色號:

‣ 唇彩:MAC #Ruby Woo

‣ 頰彩:NARS 腮紅 #Exhibit A 熱情紅

‣ 指甲油:OPI #A15 Big Apple Red

兔|開運色:湖水綠

湖水綠上衣、耳環或髮夾都能帶來療癒感;妝容則推薦細緻的水綠珠光在眼尾一抹點亮,再加柔霧粉唇,優雅又仙氣。

妝容建議:水綠眼尾點綴+粉嫩唇

推薦色號:

‣ 眼影:3CE Multi Eye Color Palette #Beach Muse(有綠粉交疊)

‣ 唇彩:Dior 癮誘潤唇膏 #001 粉紅透色

‣ 指甲油:UNT 指甲油 #WG069 薄荷晨露

龍|開運色:金色

想要氣勢全開,不妨選擇金屬感飾品或金線滾邊單品;眼妝以金銅眼影打底,再加珠光高光提亮眉骨與頰骨,財氣與自信都滿分。

妝容建議:金屬感眼妝+光澤提亮

推薦色號:

‣ 眼影:TOM FORD Eye Color Quad #Golden Mink

‣ 高光:BECCA Shimmering Skin Perfector #Champagne Pop

‣ 唇彩:YSL 金管唇膏 #122 金棕裸蜜

蛇|開運色:紫色

薰衣草紫是你的秘密武器!搭配紫色眼影輕暈眼尾,再疊擦冷紫調唇色,營造知性魅力。穿搭可選霧紫針織衫或裙裝,神秘又耐看。

妝容建議:薰衣草眼影+冷紫唇

推薦色號:

‣ 眼影盤:LUNASOL Geminate Eyes #05 Lavender Coral

‣ 唇彩:MAC #Up the Amp 紫玫瑰調

‣ 指甲油:RMK 指彩 #EX-28 紫霧

馬|開運色:天藍色

天藍色T恤或外套活潑有朝氣,妝容可試淺藍灰眼線或冷色腮紅疊擦,展現清新風格,讓你在群體中成為自然焦點。

妝容建議:藍灰眼線 or 天藍指甲

推薦色號:

‣ 眼線筆:MAKE UP FOR EVER Aqua Resist #Graphite Blue

‣ 唇彩:Chanel Rouge Coco Flash #82 Live(帶冷調玫粉)

‣ 指甲油:UNT 指甲油 #WG015 海風微光

羊|開運色:粉紅色

溫柔粉紅最適合羊座!妝容以蜜桃粉腮紅+潤唇粉蜜呈現戀愛感;穿搭則建議以玫瑰粉襯衫或洋裝上場,提升人緣與桃花力。

妝容建議:蜜桃頰+潤唇粉蜜

推薦色號:

‣ 腮紅:CANMAKE 腮紅 #PW38 蜜桃粉

‣ 唇彩:Dior Lip Glow #004 Coral 粉橘調潤唇

‣ 指甲油:Innisfree #33 柔光粉櫻

猴|開運色:橘色

想要活力加倍?橘色眼影+珊瑚唇是絕配,搭配一件橘紅系上衣或飾品,更能點燃你的行動力,適合忙碌應對挑戰的一天。

妝容建議:橘調眼影+珊瑚唇

推薦色號:

‣ 眼影盤:CLIO Pro Eye Palette #Peach Groove

‣ 唇彩:3CE 雙色唇釉 #Live a Little 珊瑚橘

‣ 指甲油:Dashing Diva 指彩貼 #Sunset Vibe

雞|開運色:白色

白色系穿搭百搭不失氣勢,建議選擇挺版西裝或純白裙裝;妝容走光澤感裸妝路線,搭配珍珠白提亮眼頭,仙氣出場無敵加分。

妝容建議:珍珠白眼影+透亮光澤底妝

推薦色號:

‣ 眼影:ADDICTION The Eyeshadow #001P Snow Storm

‣ 底妝:YSL 恆久完美氣墊粉餅 #BR10

‣ 指甲油:OPI #Funny Bunny 仙氣白

狗|開運色:淺黃色

奶油黃上衣、髮飾或鞋款可提升暖陽氣場;搭配暖橘黃頰彩與奶茶唇色,展現溫暖親切氛圍,是拉近距離、拓展人脈的好選擇。

妝容建議:奶黃調頰彩+奶茶唇色

推薦色號:

‣ 腮紅:Rare Beauty Soft Pinch #Joy(黃橘調)

‣ 唇彩:Charlotte Tilbury #Pillow Talk Medium

‣ 指甲油:UNT #FG074 奶油香蕉

豬|開運色:墨綠色

墨綠色襯衫或風衣自帶穩重氣質;妝容可嘗試墨綠眼線輕描眼尾,搭配乾燥玫瑰唇色,專業中保留溫柔,是會議與面談首選妝穿法。

妝容建議:墨綠眼線+乾燥玫瑰唇

推薦色號:

‣ 眼線筆:NARS High Pigment Eyeliner #Grafton Street 墨綠

‣ 唇彩:YSL Slim Velvet Lipstick #302 薔薇裸棕

‣ 指甲油:Zoya #Wyatt 墨綠光澤

開運色不需全身包色,只要「一個細節點亮色彩」,就能提升整體氣場。從眼影、唇膏、飾品到穿搭單品,選擇適合自己的方式輕鬆搭配。讓這個大暑不只是炎熱,更是美麗與好運齊飛的季節,快換上你的專屬幸運色,迎接順遂且充滿活力的每一天。

●民俗玄異說法,僅供參考,不代表本新聞網立場。