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台中惡檢裁贓博弈教父！　索賄撩妹證據曝光

台中地檢署檢察官張時嘉（圖），司法官學院第49期結業，被視為司法界明日之星，遭質疑栽贓起訴、羅織罪名。（翻攝台中地檢署官網）

▲台中地檢署檢察官張時嘉（圖），司法官學院第49期結業，被視為司法界明日之星，遭質疑栽贓起訴、羅織罪名。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈集團案時，對電競聯盟前董座徐培菁不當問訊，遭本刊踢爆內容形同暗示索賄及言語性騷，中檢隨即立案調查，並調閱偵訊光碟，經勘驗完成逐字稿後確實發現，張時嘉在偵訊過程不僅言語輕佻、語氣輕蔑，情節與本刊踢爆內容大致相符。

但張時嘉惡行不僅如此，在偵辦該案聲押博弈教父陳政谷時，指控陳掌管的第三方支付剛谷公司配合詐團涉嫌洗錢，受騙人數高達79人，到了起訴時，被害人卻突然縮水成42人，更可議的是，42人受騙資金明明均遭剛谷圈存凍結，並通報警察協助破案追回受騙資金，警方也將證據函覆檢察官，沒想到張時嘉竟然竄改隱匿剛谷協助破案的警方調查資料，形塑陳政谷及剛谷與詐團為共犯假象，如同桃檢陳嘉義翻版，加上本刊先前揭露辦案6大瑕疵，張時嘉明顯涉嫌羅織罪名濫權起訴。

張時嘉拷貝警方的調查記錄表，卻刪除剛谷回報警方記錄，隱匿證據。（翻攝畫面）

▲張時嘉拷貝警方的調查記錄表，卻刪除剛谷回報警方記錄，隱匿證據。

檢察官張時嘉偵訊時逾越分際的談話內容，有輕浮之態。（翻攝畫面）

▲檢察官張時嘉偵訊時逾越分際的談話內容，有輕浮之態。

根據勘驗偵訊光碟，張時嘉問案態度輕浮，過程不時嘻嘻哈哈，不僅問徐為什麼離婚等與本案無關的私人問題，大有趁機撩妹之嫌，期間還說：「妳是曾經要用錢來處理我對不對。」「我也都沒有收到欸。」「我一塊錢都沒收到是怎麼回事啊。」等語，形同暗示索賄情節。主任檢察官李俊毅為此還特地傳訊徐培菁二次，確認相關細節，並詢問徐在被張時嘉偵訊時的感受，徐直接回答：「很不舒服、被侵犯的感覺。」

最美董座徐培菁開庭被撩，她表示極為不舒服。

▲最美董座徐培菁開庭被撩，她表示極為不舒服。

徐培菁說她因顱內長動脈瘤，無法熬夜問訊，偏偏張時嘉都是深夜傳訊她，令她頭痛加劇。手機畫面為腦部動脈瘤X光圖片。

▲徐培菁說她因顱內長動脈瘤，無法熬夜問訊，偏偏張時嘉都是深夜傳訊她，令她頭痛加劇。手機畫面為腦部動脈瘤X光圖片。

徐女對主任檢察官李俊毅表示，「我們今天一起看這些影音，可以證明我不是無端指控，過程中，我有強烈被侵犯的感覺，我覺得我被偵訊強暴，只能任張檢對我做出任何言語動作，我卻必須順他的毛，附和他！」且徐培菁罹患顱內動脈血管瘤，每次訊問都到凌晨，讓她身體受不了，但迫於無奈只能配合。

博弈教父陳政谷被台中檢院關押365天，日前羈押期滿獲釋放，仍配戴電子腳鐶、固定時間報到等進行監控。（鏡新聞提供）

▲博弈教父陳政谷被台中檢院關押365天，日前羈押期滿獲釋放，仍配戴電子腳鐶、固定時間報到等進行監控。

除了不當訊問的行政調查，相關對張時嘉濫權起訴的告發案，中檢分案偵辦，由於「自家人辦自家人」，難免會落入「官官相護」質疑，為挽回人民對司法的信任，杜絕惡檢破壞司法形象，還是有賴檢方公平、公正的調查。

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