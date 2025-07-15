鼻貼拔出滿滿油絲「不是粉刺」　3種毛孔現象一次看：別亂擠

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鼻貼拔出滿滿油絲「不是粉絲」　TFDA解析3種毛孔現：別亂擠

▲▼痘痘,青春痘,長痘痘,粉刺,皮膚。（圖／CFP）

▲擠粉刺示意圖。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

食品藥物管理署旗下的化粧品粉絲專頁「TFDA 化粧品安全使用」14日發文，解析3種常見的毛孔現象，包括皮脂管絲、黑頭粉刺與白頭粉刺。該帖文指出，許多人在使用鼻貼後拔出的物質並非粉刺，而是正常皮膚代謝形成的「皮脂管絲」，呼籲民眾不要誤判並過度擠壓。

根據TFDA的說明，皮脂管絲外觀呈灰白至淡黑色，形狀細長如油脂絲，是由正常皮脂與角質氧化而成，屬於皮膚的自然代謝現象。由於皮脂管絲並非病理性問題，該粉絲專頁建議避免頻繁擠壓，並以清潔與控油來保持毛孔健康。同時提醒，誤將其當作粉刺瘋狂拔除可能對皮膚造成傷害。

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至於黑頭粉刺，TFDA表示其外觀為黑點，常見於鼻頭或下巴，形成原因是毛孔堵塞的皮脂與氧化角質堆積，擠出後外形呈角栓狀。由於黑頭粉刺屬於毛孔堵塞問題，建議以定期去角質及溫和調理的方式改善，避免過度清潔導致刺激或反黑。

另外，白頭粉刺則呈白點且微微凸起，通常伴隨輕微發炎，形成原因是毛孔堵塞但未開口的皮脂與角質。擠出形狀類似白色小米粒，且較難擠出。TFDA建議使用溫和的角質代謝與控油產品搭配調理，避免強行擠壓引發發炎或痘痘。

TFDA提醒，了解毛孔現象的差異正確保養，才能有效維持肌膚健康，避免不當清潔或擠壓造成皮膚問題。

▼TFDA介紹3種常見的「毛孔現象」。（圖／翻攝TFDA 化粧品安全使用臉書）

▲▼鼻貼拔出滿滿油絲竟非粉刺　TFDA解析三種毛孔現象。（圖／翻攝TFDA 化粧品安全使用臉書）

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