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社會 社會焦點 保障人權

向喪家收紅包濫開死亡證明　芎林鄉衛生所前主任詐632萬遭起訴

▲新竹地檢署外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲前芎林鄉衛生所主任利用職務詐取財物案件。（圖／資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹縣芎林鄉衛生所一名兼任主任的吳姓醫師，於辦理相驗時向死者家屬索取紅包，合計詐得至少528萬4650元，並且逕行開立死亡證明書，導致家屬未依規定繳納行政相驗費用，讓衛生所至少損失金額共計104萬2200元，新竹地檢署依利用職務機會詐取財物罪、背信罪等罪嫌提起公訴。

新竹地檢署指出，新竹縣芎林鄉衛生所兼任主任的吳姓醫師，自民國102年1月起至112年4月30日止，利用擔任衛生所主任職務機會，於辦理相驗時透過主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案2000至4000元不等紅包，合計詐得至少528萬4650元。

另外，吳姓醫師為掩飾犯行，仍逕行開立死亡證明書10份交予死者家屬，致家屬未依規定至芎林鄉衛生所繳納應繳行政相驗費用200元，造成衛生所受有應收規費損失。經查，吳姓醫師自102年1月起至112年4月30日止，芎林鄉衛生所共通報5812件行政相驗死亡案件，但實際僅收到601件行政相驗費用，短收計5211件，以每件200元計算，損失金額共計104萬2200元，依法提起公訴。

新竹地檢署呼籲，無論是司法或行政相驗，皆為依法執行之法定程序，其收費標準均有明確規定。行政相驗費用，應依各縣市政府公告之標準辦理，並由家屬親自至該區所屬衛生所繳納。相關費用資訊，民眾可洽各地衛生所網站或所屬縣市政府公告查詢，絕對不會額外加收「紅包」、現金或任何未經核定之費用。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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