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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

震波揚起沙塵超震撼　 最強戰車M1A2T在坑子口訓練場展示精良火力

軍聞社／記者王進福新竹報導

賴清德總統今日前往新竹地區視導「M1A2T新式戰車換裝訓練」，肯定該款戰車強大的打擊力與機動力，並強調政府會做國軍後盾，盼團結合作守護國家主權，維護得來不易的民主、自由的生活方式。 　

賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副秘書長劉得金、陸軍司令呂上將、第三作戰區指揮官陳中將及陸軍教準部指揮官俞中將等人陪同下，前往新竹坑子口訓練場視導新式戰車換裝訓練，首先聽取行程簡報，隨後至裝備陳展區聽取M88A2救濟車及M1A2T戰車性能介紹，並視導戰車砲射擊；最後對參訓官兵實施勗勉，並頒發加菜金，感謝他們戰備訓練的辛勞。 　

賴總統致詞時表示，國軍正進行一年一度最重要的漢光41號演習，今年特別採取「極限練兵」無劇本方式進行，以大規模實戰化演練，讓全體國軍弟兄能發揮平時所學，並落實我國「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。 　

賴總統指出，在親自觀看M1A2T戰車實彈射擊後，其打擊能力或機動性都非常強大，不愧被譽為「地表最強戰車」。感謝584旅的弟兄姐妹，無論是赴美國受訓，或是回國後全力以赴進行各項操演，相信都會讓該款戰車在未來搭配無人機或創新的戰術、戰法，更加落實國家的戰略目標。 　賴總統勉勵國軍弟兄姐妹，平時多一分訓練，國軍就多一分戰力；國軍多一分戰力，國家、社會、人民就多一分安全；國家多一分安全，區域就多一分和平穩定；任何訓練都會反映在國家、社會、人民及區域的成就上，絕不會有一絲一毫浪費。 　

賴總統強調，政府一定會做國軍的後盾，一起團結合作，守護國家主權，維護得來不易的民主、自由生活方式，也讓各行各業繁榮發展，並祝福今年漢光41號演習平安順利、圓滿成功。

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