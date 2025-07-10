長時間盯螢幕恐「科技眼」上身！　醫揭7大警訊提醒

▲安南醫院眼科洪純玲副院長（左）與驗光師魏嘉萱提醒，3C視覺症候群患者逐年增加，民眾若出現眼部不適應及早就醫。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

隨著AI與半導體產業蓬勃發展，台南科學園區聚集大量高科技人才，但也讓許多人長時間近距離操作螢幕與精密設備，導致眼睛疲勞、視力模糊等「科技眼」問題。

安南醫院眼科洪純玲副院長指出，近期有越來越多民眾因長時間使用3C產品求診，症狀從乾澀流淚、眼痠脹痛，到視力模糊難聚焦，都是典型的「3C視覺失調綜合症」。

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洪純玲副院長與眼科驗光師魏嘉萱統計門診個案發現，長時間不休息用眼、補水不足、乾眼少眨眼是造成眼疲勞的常見原因，若眼鏡度數不適或長期近距離使用3C產品，更會導致眼部肌肉調節困難，進一步引發短暫視力模糊、眼脹感，甚至連頭痛、肩頸痠痛都可能跟著上身。

洪純玲副院長提醒，若出現以下7大症狀，代表眼睛可能正在發出疲勞警訊，應儘快就醫檢查：用眼後眼睛乾澀或不自主流淚；視力模糊、難以聚焦；眼睛疲勞、痠痛，尤其在下班後明顯；近距離用眼後睜不開眼；眼痛引發頭痛；看螢幕有刺眼或不適感；注意力不集中、閱讀效率變差。

洪純玲副院長指出，這類視覺疲勞不只單純的眼部問題，還可能與肩頸僵硬、姿勢不良等肌肉緊張有關，形成身體連鎖反應，加劇不適感。若確診為眼疲勞，眼科醫師會排除其他疾病後，視個案情況開立舒緩眼肌藥水與人工淚液，搭配溫熱敷、改善用眼距離與環境光源、重新配鏡等措施，協助患者恢復眼睛健康。

安南醫院驗光師丁????博也補充，與驗光師討論日常作息與工作距離，有助於找到最合適的度數及鏡片設計。若驗光中發現視物歪斜、無法矯正的狀況，則需進一步安排白內障或視網膜精密檢查。