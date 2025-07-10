眾星齊聚屏東偏鄉！金鐘最佳綠葉「徐亨」送暖　點亮暑假希望

▲徐亨（紅圈）跟藝人到屏東偏鄉跟小朋友們玩樂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在許多孩子引頸期盼的暑假，對部分偏鄉學童而言，卻可能意味著營養午餐中斷，甚至面臨飢餓的困境。然而，善心協會與眾多愛心團體及藝人攜手，於7月9日將溫暖與歡樂送進屏東沿山，用實際行動點亮了孩子們的暑假，讓愛心光芒閃耀山林。

7月9日當天，一股強大的溫暖力量匯聚在屏東沿山課輔班。演員徐亨、電影《當男人戀愛時》最佳男配角鍾振盛、戲說台灣演員夏夏叫、DJ LENA蕾娜、三立《天道／願望》演員文仲華、電影《山中森林》演員安定亞等眾多愛心藝人「天使」們，在主辦及協辦單位、相關人士與志工的陪同下，親自前往活動現場。

藝人們放下平日的光環，與小朋友們親切互動，玩遊戲，說故事，現場充滿歡聲笑語。他們不僅帶來了麥當勞等小朋友最喜歡的餐點，更發放了豐富的物資，讓孩子們感受到滿滿的愛與關懷。徐亨影帝的親切問候、鍾振盛的幽默互動，以及其他藝人的投入參與，都讓孩子們的臉上洋溢著幸福的笑容，為他們的暑假增添了難忘的色彩。

善心團體呼籲，目前政府對於偏鄉兒童的照顧仍有不足之處，希望政府能夠提撥一整年足夠之經費，讓小朋友能夠有個安全且溫飽的暑假。在各界愛心人士的努力下，即便政府資源尚有缺口，但像這樣溫暖的藝人公益活動，無疑為偏鄉學童們點亮了希望之光，讓他們在愛中溫飽成長。