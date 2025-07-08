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想幫小孩留個後代　以色列死亡人質母爭取愛子「精子使用權」

（示意圖／pixabay）
▲以色列一位母親正在向法律爭取死去兒子精子的使用權。（示意圖／pixabay）

以色列一位母親海姆（Iris Haim），在面對兒子尤塔姆（Yotam）成為哈瑪斯突襲下的死亡人質一事，極度悲痛的情況下，海姆目前正在向法律爭取尤塔姆精子的使用權，希望能藉此方式，幫尤塔姆生下小孩。

根據《CNN》報導指出，尤塔姆在2023年10月7日被哈瑪斯（Hamas）綁架，並於兩個月後與其他人質在逃脫過程中，遭以色列軍隊誤擊致死。

隨著遺體被送回家中，海姆獲得了從兒子遺體提取精子的機會，並且現在正在爭取通過法律獲得使用這些精子生育孫子的許可。

海姆透露，尤塔姆生前曾常常談論希望擁有孩子的願望。儘管面對無法想像的失落，海姆仍抱有希望，並計劃利用尤塔姆的精子來延續他的血脈。

在2023年12月15日，當尤塔姆和其他人質嘗試逃脫時不幸遇害，當局告知海姆後，馬上安排了精子提取程序。這一程序是在死亡後的24小時內完成，並成功提取了足夠的精子樣本。醫生也告訴海姆，這些樣本可以用來孕育最多五個孩子。

雖然目前以色列法律對於死後精子取出的規定並不明確，但海姆依然希望通過法院獲得使用兒子精子的合法權利，也因為如此，海姆目前正在進行艱難的法律戰，爭取使用這些精子來生育她的孫子。

海姆的律師夏茲（Nily Shatz）表示，在以色列的法律中，沒有明文規定如何處理死者精子的使用，這使得每一個案件都須依家庭法院的審理來決定。過去以色列家庭法院曾批准過兩起類似的案件，但這些案件往往充滿爭議，且在部分案例中，法院的判決後來遭到上訴推翻。

目前，海姆正在與法院進行法律上的鬥爭，希望能夠證明她的兒子尤塔姆在生前曾表達過想要孩子的願望，這是她通向獲得生育權的一步。但這樣的證明並不容易，尤其是考慮到在通常情況下，年輕男性不會預先考慮到死亡後的生育問題。這使得該案件充滿了法律和倫理的挑戰。

在此同時，以色列的死後精子取出程序也引起了廣泛的社會討論。許多家庭因為哈瑪斯的襲擊而面臨了類似的情況，並尋求將死去的士兵精子冷凍保存以延續家族血脈。但這程序涉及到倫理、宗教以及法律爭議，使得這個問題變得更加複雜。

一些人認為，這樣的行為無法真正尊重死者的意願，而僅僅是對死者遺留的紀念。

但對於海姆而言，成為祖母是她在這場悲劇中的一個希望。她希望通過這樣的方式，讓她的兒子以另一種形式繼續存在，而這也成為了她面對未來的一線光明。

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