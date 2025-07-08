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已經咕嚕咕嚕了！彰化雨量「紫爆」　民眾疾呼王惠美：快停班停課

彰化縣今暴雨淹大水，王惠美今到鹿港等地視察，民眾則期待她盡快宣布停班停課。（彰化縣府提供）

▲彰化縣今暴雨淹大水，王惠美今到鹿港等地視察，民眾則期待她盡快宣布停班停課。（彰化縣府提供）

圖文／鏡週刊

儘管丹娜絲颱風已經遠離，彰化縣今（8日）也恢復正常上班上課，未料今卻遇上極端強降雨，中央氣象署發布豪大雨特報和大雷雨訊息，將彰化列入一級淹水警戒區，多處地區上午開始陸續傳出淹水情況，縣長王惠美中午在臉書發文提醒民眾「強烈雷雨帶、雷雨胞非常猛烈」，要大家注意用路安全、非必要暫時不外出，不過至目前已逾1300民眾湧入臉書呼救：「已經咕嚕咕嚕了，快點停班停課啦」、「停止上班上課阿，看不到淹水那麼嚴重嗎」。

去年凱米颱風來襲，造成彰化地區淹水，王惠美被問及此事時只說「大家一起加油！一起努力！」被製作成「咕嚕咕嚕」4格漫畫，嘲諷向縣長求救卻只能發出咕嚕咕嚕的吃水聲。

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彰化今暴雨成災。（彰化縣府提供）

▲彰化今暴雨成災。（彰化縣府提供）

氣象署持續發出豪雨特報表示，由對流雲系發展旺盛，彰化縣有局部豪雨或大豪雨，截至下午3點20分，全國累積雨量觀測前28名都在彰化境內，前三名皆超過300毫米，呈現「紫爆」，分別為彰化縣福興鄉349.5毫米、彰化縣鹿港鎮308.0毫米、彰化縣永靖鄉302.5毫米。

彰化今累計雨量紫爆！（氣象署提供）

▲彰化今累計雨量紫爆！（氣象署提供）

王惠美中午發文向縣民呼籲，雷雨胞正在彰化上空，民眾應遠離空地或高處，留意家中電子設備，非必要不要外出。民眾則再度貼出「咕嚕咕嚕」漫畫嘲諷，「這是在上演2025彰化咕嚕咕嚕 第二季嗎」、「停止上班上課阿，看不到淹水那麼嚴重嗎」、「彰化需要的不是巨蛋，是抽水機」、「可以宣布了吧縣長，想想外面上班人的安全，跟那些送貨人的安全吧，很多地方都淹水了」、「為什麼彰化縣都要等台中市長在做決定，彰化縣縣長不敢做主嗎」、「已經咕嚕咕嚕了 快點停班停課啦」、「全彰化人等你宣布停班停課，結果等來的是雷雨胞正在彰化上方？」「我的聲音在笑 咕嚕咕嚕 淚在飄」。

民眾湧入王惠美臉書呼籲停班停課。（翻攝自王惠美臉書）

▲民眾湧入王惠美臉書呼籲停班停課。（翻攝自王惠美臉書）

王惠美今先後到鹿港、員林等地視察淹水情況，彰化縣府已開設二級水情防災。王惠美表示，雖丹娜絲颱風已遠離，但受到挾帶的西南氣流，全彰化縣各地雨量都非常大，以鹿港來說，時雨量約在100多毫米，鹿港公會堂、老街等地，屬於較低窪地區，又遇農曆十四大潮，因此水勢暴漲，已請水資處加派抽水機運作，加速將積水消退。


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