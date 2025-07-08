俄製無人機「逾6成零件」來自中國　烏情報局公布照片

▲烏方公布一系列俄製無人機殘骸照片。（圖／翻攝烏克蘭國防部情報總局，下同。）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局（HUR）7日表示，俄製自殺式無人機「Geran-2」的中國製零件占比，已經攀升到60%至65%，逐漸取代西方產品，成為主要來源。對此，中國外交部多次重申，未向俄烏任何一方直接提供武器。

HUR向美媒《自由電台》透露，根據今年5月對俄軍新型無人機「Geran-2」的分析，中國製電子零件占比已達6成，首度超越美國，瑞士製造零件則是排名第3。

HUR於4日公布一系列俄製無人機殘骸照片，清楚可見「Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co Ltd」字樣，經查詢是一間位於中國江蘇省蘇州市的公司，主要生產電腦數值控制（CNC）加工機器零件、板金部件、注塑與沖壓產品，今年4月還曾參加聖彼得堡的機械工業展，但官網已經無法登入。

HUR也表示，俄製無人機內部還發現多種中國製零件，例如收發器、發電機、信號轉換器與其他晶片。

事實上，美國國務院今年1月也曾發布報告，對於中國持續向俄羅斯提供可投入軍事用途的產品表達「深刻關切」，包括微電子零件、CNC工具部件等軍用關鍵零組件。儘管西方對俄羅斯實施制裁，但仍可透過空殼公司、多點轉運規避禁令。