丹娜絲襲台！台北市開放紅黃線臨停　5區臨停範圍一次看

▲丹娜絲颱風來襲，台北市開放紅黃線停車。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輕度颱風丹娜絲逼近，台北市今（6日）進入防颱警戒狀態，市府因應疏散門即將啟動「只出不進」措施，宣布自上午10時起開放中山、松山、士林、萬華、大同等5區部分紅黃線路段供民眾臨時停車，同時停止該區路邊停車收費。停在堤外的車輛請盡快離開，一旦「只出不進」措施開始，4小時後就會展開拖吊。

開放的紅黃線路段，限於道路寬8公尺以上，包含松山區的濱江街、撫遠街、塔悠路一帶，中山區的基湖路與數個巷弄，士林區的中正路、承德路與重慶北路4段周邊，萬華區萬大路、西藏路、中華路、水源快速道路旁區域，大同區則為涼州街、市民大道與延平北路所圍區塊。詳細路段可至市府防汛停車查詢網確認。

交通局提醒，雖然開放紅黃線臨停，但民眾要順向靠邊停放，不能併排或妨礙通行，確保救災車輛順利通行。禁停處如路口、公車站、消防通道、橋梁、人行道、快車道、地下道等處，仍禁止停車。計程車招呼站與專用停車格照原規定使用。

市府說明，違規未移車者將依法開罰，大型車罰4,800元、小型車2,400元、機車1,800元，另須負擔拖吊與保管費：大型車3,000元起、小型車900元起、機車200元起，請民眾務必配合防災措施。

如需進一步資訊，可撥打1999市民熱線或02-27590666轉6415查詢。至於何時恢復紅黃線管制，將另行發布新聞稿提醒，呼籲大家隨時關注新聞與氣象資訊，確保自身與財產安全。

