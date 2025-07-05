媽媽睡午覺3歲童溜出門...她急哭了　才下樓喜見警抱兒回家

▲員警抱著蘇小弟陪同她回家，經查證身分無誤將小朋友交還蘇太太。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名3歲蘇姓男童趁著媽媽午睡之際，偷偷溜出門跑到附近的社區，警方接獲警衛通報到場，從衣著和精神狀況研判應該住在附近，於是挨家挨戶詢問，恰巧越南籍蘇太太正出門準備尋找走失的兒子，見到兒子被員警抱著，高興的邊哭邊走過來接，並再三感謝警方的幫忙。

▲員警抱著蘇小弟陪同她回家，經查證身分無誤將小朋友交還蘇太太。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所巡佐邱詩維及警員張富羽，昨（4）日接獲轄區泰昌三街某社區警衛通報，有一名非住戶小男童跑進社區，而且沒有大人陪同，請員警協助處理。

員警立即前往現場，該位男童因年幼無法說出身分相關資料，員警由其穿著及精神狀況，研判小朋友應該離家不久，便帶著他在附近街巷查訪，約40分鐘後，正在壽昌街查詢時，一位女子邊哭邊走過來，表示她是蘇小弟弟的媽媽，員警抱著蘇小弟陪同她回家，經查證身分無誤將小朋友交還蘇太太。

蘇太太表示，不久前才由越南娘家接蘇小弟來台居住，中午母子一起午睡，沒想到兒子竟趁她睡著後，偷溜下床自己開門外出，蘇太太起床發現兒子不見了驚慌失措，邊哭邊出門尋找，沒想到剛出門就見到警察抱著兒子，這才破涕為笑，心中大石才落了地。蘇太太對員警的協助再三感謝。