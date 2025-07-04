營養師點名3食物別天天吃「小心腎臟悄悄壞掉」　滷味攤超常見

▲營養師點名3食物「天天吃，小心腎臟悄悄壞掉」，其中1種是滷味攤常見的食材。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

體內長期尿酸過高不只會造成痛風、高尿酸血症，甚至會影響腎臟健康。營養學專家洪泰指出，紅肉、海鮮中的蝦、蟹、貝類及動物內臟很多人可能天天會吃，但這些都是高普林食物，不是不能吃，但真的要節制，「天天吃，小心腎臟悄悄壞掉，你還不知道」。

洪泰雄在臉書表示，痛風只是表面現象，真正該擔心的是腎臟，很多人天天吃的東西，其實正在讓腎臟默默負擔越來越重，等到抽血看到「肌酸酐上升」、「尿酸過高」、「蛋白尿」，往往都來不及了，他也點出3種普林含量較多的3種食物，提醒民眾攝取這些食物「要節制」。

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洪泰雄說，第一種是紅肉，像是牛肉、豬肉及羊肉，紅肉雖然蛋白質高，但同時含有較多飽和脂肪與普林，吃太多會增加腎臟代謝負擔、也可能讓血壓悄悄升高。

第二種是海鮮類，像是蝦、蟹及貝類，他說，蝦、蟹及貝類雖然美味，但也是高普林食物，攝取後會在體內代謝成尿酸，長期累積，高尿酸不只導致痛風，還會慢性傷腎。

最後一種則是動物內臟，像是豬肝、雞心、雞胗等。洪泰雄說，台灣人愛吃滷味，豬肝、雞心總是滷得又香又入味，但內臟類是普林密度最高的食物之一，也是腎功能下降者的「地雷區」。

洪泰雄表示，這3種食物不是不能吃，但建議每週控制在1至2次、分量適中、每餐多安排1碗蔬菜、選擇低油烹調法，主食盡量以糙米、燕麥、地瓜等低升糖全穀類為主，水要喝足，避免含糖飲、加工飲料。

洪泰雄最後說，腎臟是沉默的器官，壞了沒聲音，不要等到痛風發作、尿酸飆高、腎功能惡化，才開始後悔，「我們每天吃的那一口，就是對身體最直接的投資，吃對比吃補更重要」。