台中爺孫雙屍案！國立大學退休講師疑溺死孫　墜樓前留書信給妻

▲白男墜落處殘留血跡。（圖／記者鄧木卿攝）



記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市豐原區3日驚傳爺孫雙屍命案，1名75歲白姓國立大學退休講師上午從住處4樓墜樓身亡，警消獲報到場，竟又在住處浴缸內發現溺斃的11月大男嬰，罕見的案件令員警直呼離奇，但現場隨即發現白男留下的書信，稱「對不起太太，帶走孫子」，指男嬰溺斃是由他造成。詳細案情檢警正在釐清。

警方調查，豐原區西安街某民宅附近，今天上午9時許發生有民眾仰臥一樓，警消到場發現已無生命跡象，員警處理過程中，廖姓女子（73歲）恰巧返家，確認死者為其丈夫白姓男子。

據悉，警方與廖女一同返回住處後，在住處浴室的塑膠水盆發現11個月大的白姓男嬰（白男孫子）溺斃，住處另發現白男留下的書信，內容指出「對不起太太，先帶走孫子，以死謝罪」等語，疑似是白男親手將孫子溺斃，自己再從住處墜樓亡。

據查，白男曾任國立大學講師，已退休多年，與妻子、兒子及孫子同住，媳婦未同住；白男的兒子疑長期精神狀況不佳，白男與妻子除要照顧兒子，也擔任孫子的主要照顧者，先前曾因教養問題發生爭執，疑因此長久下來身心俱疲。

廖女則說，今天她早上出門，不清楚為何丈夫會有尋短舉動。全案警方預計明日上午報請檢方相驗，以釐清確切案情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995