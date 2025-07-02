上海交大生被足球砸暈　家長失控朝他辱罵又猛踹頭部攻擊

圖文／鏡週刊

中國上海交通大學近日發生一起誇張的衝突事件，1名交大生在體育場進行訓練時，遭飛來的足球重擊頭部，造成暈眩、耳鳴、視力模糊等情況，憤怒質問肇事的校外男童時，卻遭家長辱罵甚至毆打，即使學生已暈厥在地，該家長仍不罷休持續進行猛踹、肘擊，更趁倒地撒潑進行攻擊。

中國上海交通大學1名男大生6月30日晚間於交大閔行校區南區體育場進行訓練，事前已通知周遭諸如足球場地的人他們要進行高強度訓練，孰料跑到一半時突然遭到足球擊中頭部，導致眼鏡、耳機噴飛，由於被球速過快的球打到，導致他出現耳鳴、眩暈、頭暈、視力受損等情形，忍不住高聲喊：「這裡是公共場合，不會踢球就不要踢！」並混雜幾句粗話表達憤怒之情。

起初無人出面承認，後來男大生戴上眼鏡回頭一看，就見2名男童正在踢球，遂大聲詢問是否他們所為。2名男童見狀欲逃離現場，被聞聲而來的家長制止並短暫道歉，然而1名身穿黑衣的男童家長突然情緒失控，不僅對該學生大聲責罵，甚至頻頻爆粗口、人身攻擊。男大生經高強度訓練與突如其然的刺激，心臟不適、倒地不起，見男大生暈倒，該家長更加肆無忌憚叫罵。

▲ 中國上海交通大學發表聲明。（翻攝自微博）

該名家長也不管其他學生的勸阻，不僅未停止咒罵，甚至上前猛踢倒地男大生的後腦勺、背部與腿部，傻眼的目擊者立即上前制止，但是她又突然倒地打滾叫喊、辱罵，並趁機再次襲擊已昏厥的男大生，導致場面更加混亂。該名家長還與同行的另名女性持續辱罵在場的其他學生，不僅髒話未間斷，甚至對學生進行人身威脅，還上升到學校稱「交大就這種程度嗎？」

自稱當事人的男大生表示，他短暫失去意識後被送醫，儘管未出現重大外傷，但躺了3、4小時後仍有些不適，希望追究家長法律責任。事件曝光後引發校內外譁然，上海交通大學發表聲明正是確有此事，校方高度重視，已成立工作專班與公安部門協同展開調查。校方強調會堅決維護學生人身安全與合法權益，並強化校園安全管理制度，尤其針對校外人員行為進一步加強控管與引導，防止類似事件重演。



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