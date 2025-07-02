　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海交大生被足球砸暈　家長失控朝他辱罵又猛踹頭部攻擊

上海交大生遭重擊後倒地，仍遭恐龍家長持續攻擊。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

中國上海交通大學近日發生一起誇張的衝突事件，1名交大生在體育場進行訓練時，遭飛來的足球重擊頭部，造成暈眩、耳鳴、視力模糊等情況，憤怒質問肇事的校外男童時，卻遭家長辱罵甚至毆打，即使學生已暈厥在地，該家長仍不罷休持續進行猛踹、肘擊，更趁倒地撒潑進行攻擊。

中國上海交通大學1名男大生6月30日晚間於交大閔行校區南區體育場進行訓練，事前已通知周遭諸如足球場地的人他們要進行高強度訓練，孰料跑到一半時突然遭到足球擊中頭部，導致眼鏡、耳機噴飛，由於被球速過快的球打到，導致他出現耳鳴、眩暈、頭暈、視力受損等情形，忍不住高聲喊：「這裡是公共場合，不會踢球就不要踢！」並混雜幾句粗話表達憤怒之情。

起初無人出面承認，後來男大生戴上眼鏡回頭一看，就見2名男童正在踢球，遂大聲詢問是否他們所為。2名男童見狀欲逃離現場，被聞聲而來的家長制止並短暫道歉，然而1名身穿黑衣的男童家長突然情緒失控，不僅對該學生大聲責罵，甚至頻頻爆粗口、人身攻擊。男大生經高強度訓練與突如其然的刺激，心臟不適、倒地不起，見男大生暈倒，該家長更加肆無忌憚叫罵。

男大生遭足球重擊頭部又辱罵攻擊　暈厥倒地還遭恐龍家長猛踹頭

▲ 中國上海交通大學發表聲明。（翻攝自微博）

該名家長也不管其他學生的勸阻，不僅未停止咒罵，甚至上前猛踢倒地男大生的後腦勺、背部與腿部，傻眼的目擊者立即上前制止，但是她又突然倒地打滾叫喊、辱罵，並趁機再次襲擊已昏厥的男大生，導致場面更加混亂。該名家長還與同行的另名女性持續辱罵在場的其他學生，不僅髒話未間斷，甚至對學生進行人身威脅，還上升到學校稱「交大就這種程度嗎？」

自稱當事人的男大生表示，他短暫失去意識後被送醫，儘管未出現重大外傷，但躺了3、4小時後仍有些不適，希望追究家長法律責任。事件曝光後引發校內外譁然，上海交通大學發表聲明正是確有此事，校方高度重視，已成立工作專班與公安部門協同展開調查。校方強調會堅決維護學生人身安全與合法權益，並強化校園安全管理制度，尤其針對校外人員行為進一步加強控管與引導，防止類似事件重演。


更多鏡週刊報導
孫子1通電話她8萬元飛了　警方：騙子頻打電話只為收集聲音用AI詐騙
注意！國人赴中44人失聯、95人遭關押　陸委會：避免非必要旅行
年薪沒400萬別來！男乘客狂遞名片　前空姐曝經濟艙的轉頭就丟掉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北晚間連傳「8聲槍響」
快訊／中油三接意外！潛水員身亡
徐又立跟爸爸握手了！父感動：我等了12年
700萬人受影響！iPASS MONEY宣布分手LINE P
美女主播突告別10年電視台　「我畢業了！」
賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　華航回應了
快訊／無照救護車撞死騎士！23歲男5萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海交大生被足球砸暈　家長失控朝他辱罵又猛踹頭部攻擊

90歲達賴喇嘛宣布「會轉世」　陸外交部直指：繼承權要符合法規

「盜版Labubu」像賣菜一樣擺攤賣　賣家嘆：訂單變少生意難做

中國市場陷「價格戰」！　官媒評：過度競爭已讓品質下降

爆笑畫面曝！中國首場機器人足球3V3賽　球員狂跌倒還偷看隊友

賴第四講談國防　國台辦嗆：「毀台邪路」上一條道走到黑

南陽現極端大暴雨「已致5死」！　車輛直立在洪水中…駕駛嚇瘋

女上海生活2個月！食衣住行「一毛錢沒花」　神扯手法曝光

青島保時捷美女業務「又拿下銷冠」　她喜稱：半年賣出破百輛

女雙腿發癢2個月！就醫一查竟是肝癌　「皮膚4症狀」勿忽視

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

上海交大生被足球砸暈　家長失控朝他辱罵又猛踹頭部攻擊

90歲達賴喇嘛宣布「會轉世」　陸外交部直指：繼承權要符合法規

「盜版Labubu」像賣菜一樣擺攤賣　賣家嘆：訂單變少生意難做

中國市場陷「價格戰」！　官媒評：過度競爭已讓品質下降

爆笑畫面曝！中國首場機器人足球3V3賽　球員狂跌倒還偷看隊友

賴第四講談國防　國台辦嗆：「毀台邪路」上一條道走到黑

南陽現極端大暴雨「已致5死」！　車輛直立在洪水中…駕駛嚇瘋

女上海生活2個月！食衣住行「一毛錢沒花」　神扯手法曝光

青島保時捷美女業務「又拿下銷冠」　她喜稱：半年賣出破百輛

女雙腿發癢2個月！就醫一查竟是肝癌　「皮膚4症狀」勿忽視

53歲還在領薪？與大谷翔平「同薪」的詭異合約引美媒驚呼太有趣

防汛生力軍報到！新北添6台大型移動式抽水機　機動戰力再升級

許允樂曝「擁有就是失去」父驟逝留心理創傷　李玉璽1句話惹哭她

快訊／新北賓士男拒絕攔查逃逸！警追捕「連開8槍」逮人

從海出發！新北海洋永續三策略　侯友宜：落實漁海共好

快訊／中油三接傳工安意外！潛水員疑「設備進水」溺斃　送醫不治

蔡依林太大膽「西裝外套裡是透明薄紗」！　正面美胸全看光

旺季減班、未來五周貨櫃船東西向航線減班7%　力求穩住運價

快訊／台東市區爆「逆向連環車禍」1人受困　3人送醫

狠男嘴前妻「跟很多人睡過」不認女兒　拒驗DNA反被法院認定是親爹

【驚險瞬間】騎士減速禮讓救護車　遭貨車撞飛...翻滾多圈全身傷

大陸熱門新聞

女雙腿發癢2個月！就醫一查竟是肝癌　醫示警「皮膚4症狀」快就醫

半年售百輛！陸保時捷美女業務又拿下銷冠

飯店洗澡別光腳！醫：HPV會從地板傳染　4族群小心長出「跖疣」

跟妻恩愛痛到吐滿地！陸32歲男緊急掛急診

上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘 氧氣罩全落下...乘客嚇到寫遺言

中國春秋航空急撇清關係遭砲轟

金價持續下跌…買家反而不買了！

女上海生活2個月「一毛錢沒花」　神扯手法曝光

南陽現極端暴雨已5死！車輛直立在洪水中

《哪吒2》終於下檔！票房打臉陸觀眾

遼寧艦遇美軍雙航母 央視：殲-15掛彈升空與外機緊咬纏鬥直至驅離

華為3大影子晶圓廠　專家：都在大興土木

中國首場機器人足球賽！球員狂跌倒還偷看隊友

達賴喇嘛宣布「會轉世」　陸外交部回應

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面