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社會 社會焦點 保障人權

女同事偷吃人夫「午休奔摩鐵」！曖昧傳訊：為你而濕

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲女子與已婚的男同事上摩鐵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名女子小薰（化名）與丈夫阿翔（化名）交往多年，2人最終步入禮堂。怎料丈夫在交往期間就已出軌，與女同事小美（化名）發生關係、互傳「我想上你」、「我就是為你濕的啊」等話語，氣得小薰告上法院。台北地院審理後，判小美須賠20萬元。

根據判決書內容，小薰與阿翔交往多年，2人2021年修成正果、結婚成為夫妻，不過在2人步入禮堂以前，阿翔就已偷吃女同事小美，且被小薰抓包。當時小美立即道歉，並且向小薰承諾，絕對不會再犯，小薰才因此沒有追究。

怎料在2人結婚以後，小薰再度抓包，丈夫與女同事小美又互傳鹹濕簡訊，包含「我想上你」、「好喜歡XX你喔，抱歉又害妳這麼濕」、「哈哈，我就是為你濕的啊」，甚至發送私密照片，氣得小薰將小美告上法院，並且求償80萬元。

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女子與已婚的男同事發生性關係，被正宮抓包。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

對此，阿翔則坦言，與小薰結婚以後，仍舊跟小美有來往，至少有發生4次性行為，發生的地點則是公司附近的旅館。阿翔還說，某次中午因為覺得婚姻有問題，想找個人聊天，於是約了小美，開完會以後前往摩鐵休息。小美同時也向小薰坦承，確實有在「中午休息時間去開（房間）」，但只有一次。

挨告以後小美辯稱，小薰所提出來的對話紀錄，是阿翔結婚前的對話內容，並未侵害配偶權。至於發送的「我想上你」則是誤傳訊息。

小美還說，向小薰坦承「中午時間去開（房間）」等話語，是因為遭受疲勞轟炸、在誘導之下所傳送的，實際上她並無踰矩的行為。不過，對於小美的說法，台北地院法官並不採信，衡量雙方的社會地位、經濟情況以後，判處小美須賠償20萬元，全案仍可上訴。

 
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