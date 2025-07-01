快訊／金錢豹酒店女撞死烘焙師昨假釋出獄　今早已到地檢報到

▲台中市金錢豹酒女顏子娠撞死烘焙師，入獄8年多，昨日獲釋。（圖／翻攝顏女臉書）



記者許權毅／台中報導

2017年在金錢豹酒店上班的女子顏子娠吸毒、酒駕撞死烘焙師陳育邦，顏女判囚9年多，已執行8年左右刑期，近期提出假釋，已於6月25日獲准，台中女監收到裁定後，昨日已釋放顏女，顏女並已按程序規定，今日上午到台中地檢署完成報到，重獲自由。

顏女2017年11月14日酒後駕著白色賓士，在台中市文心路、西屯路闖紅燈，撞上綠燈直行的陳姓烘焙師，陳男送醫後宣告不治，而她肇事逃逸，警方旋即在距現場600公尺處逮捕她及車上的2名乾弟，3人一開始諉稱駕駛是一名叫小胖的男子，肇事後丟下他們自己跑掉，但被監視器畫面打臉，顏女二審被判處9年半定讞，依類似案件而言，屬於刑期較重，陳男家屬當時也表達對法院認同。

顏女服刑期間，陳的姊姊大多會寄信給顏女，陳家人雖難以放下陳育邦年輕生命離世，但願意跟顏子娠深聊，希望顏女能往好的方向走。

六月1日原本是陳育邦32歲生日，陳姊依舊在臉書上分享與顏女書信內容。陳家人先前得知，顏女已經提出假釋，刑期即將要結束，但還有民事求償約1000多萬尚未處理，但法律上較為繁雜，且因強制執行應該民事判決出爐內5年聲請，顏女大可抗辯已經超過時效。

不過，陳爸認為時效若過了就算了，也希望「給她一條生路」，陳姊告知顏女此事，希望她出獄後能找機構幫忙，重歸社會，並說「妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下。妳有我的地址，我卻沒有妳的，如果有任何想說的，我的信箱一直都在。」

顏女回信表示，看完第一張信已經內疚潰堤，是告訴我伯父伯母放棄了千萬債權對我的綑綁，若有心彌補，就有餘力捐款或是公益相關服務，會這麼做，雖然看到你們這一生無法原諒我，心好痛，但是站在你們的立場想，至少你們還願意看見我的悔改。