考前檢查「有沒有穿胸罩」！女大生排隊被摸　奈及利亞大學挨轟

▲大學生排隊進入考場時，教職員「觸摸檢查」女學生是否有穿胸罩。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

奈及利亞一間大學爆發爭議，在舉行考試之前，教職員竟「觸摸檢查」女學生是否「穿胸罩」，相關影片被上傳到社群媒體後，迅速引來猛烈抨擊。不過，該校目前尚未回應CNN的置評要求。

社群媒體瘋傳影片顯示，一群大學生正在排隊進入考場，但只要是「女學生」，都會被2名女性教職員觸碰胸部，以確認是否有穿胸罩。其中一名身穿橘色T恤的年輕女孩被觸摸胸部後，立刻被拽出隊伍。

奧拉比西奧納班喬大學（Olabisi Onabanjo University）學生已向CNN證實，該影片確實是在該校拍攝，但CNN無法證實拍攝時間。

Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy as exams start yesterday????????‍♂️ pic.twitter.com/84LEPveGvZ — Oyindamola???? (@dammiedammie35) June 17, 2025

該校學生會長奧拉圖恩吉（Muizz Olanrewaju Olatunji）證實，考試是在6月16日那一周開始。不過，他在X發文指出，在這所大學「檢查胸罩」早已不是新政策，而是一項鼓勵學生穿著得體，共同維護「相互尊重且不受干擾」環境的服儀規定。

奧拉圖恩吉表示，根據該校服儀規定，「露出敏感身體部位，例如胸部、臀部、乳頭、肚臍」，以及「任何會讓同性或異性以不雅方式對學生產生性慾」的服裝，都屬於不得體服儀。

不過，他稍後又發布另一篇貼文表示，自己正與校方「探討解決不得體服儀的其他方法」，把重點放在學生與教職員之間，互相尊重且有尊嚴的互動。

人權律師艾菲翁（Inibehe Effiong）對此表示，「胸罩政策」非常嚴酷且武斷，可能構成某種形式的性騷擾，「對學生進行身體檢查，以確認她們是否有穿胸罩，不僅有辱人格，也有失尊嚴。」

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尊重身體自主權，拒絕性騷擾，請撥打110、113。