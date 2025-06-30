　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

考前檢查「有沒有穿胸罩」！女大生排隊被摸　奈及利亞大學挨轟

▲▼考前檢查「有沒有穿胸罩」！女大生排隊被摸　奈及利亞大學挨轟。（圖／翻攝X）

▲大學生排隊進入考場時，教職員「觸摸檢查」女學生是否有穿胸罩。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

奈及利亞一間大學爆發爭議，在舉行考試之前，教職員竟「觸摸檢查」女學生是否「穿胸罩」，相關影片被上傳到社群媒體後，迅速引來猛烈抨擊。不過，該校目前尚未回應CNN的置評要求。

社群媒體瘋傳影片顯示，一群大學生正在排隊進入考場，但只要是「女學生」，都會被2名女性教職員觸碰胸部，以確認是否有穿胸罩。其中一名身穿橘色T恤的年輕女孩被觸摸胸部後，立刻被拽出隊伍。

奧拉比西奧納班喬大學（Olabisi Onabanjo University）學生已向CNN證實，該影片確實是在該校拍攝，但CNN無法證實拍攝時間。

該校學生會長奧拉圖恩吉（Muizz Olanrewaju Olatunji）證實，考試是在6月16日那一周開始。不過，他在X發文指出，在這所大學「檢查胸罩」早已不是新政策，而是一項鼓勵學生穿著得體，共同維護「相互尊重且不受干擾」環境的服儀規定。

奧拉圖恩吉表示，根據該校服儀規定，「露出敏感身體部位，例如胸部、臀部、乳頭、肚臍」，以及「任何會讓同性或異性以不雅方式對學生產生性慾」的服裝，都屬於不得體服儀。

不過，他稍後又發布另一篇貼文表示，自己正與校方「探討解決不得體服儀的其他方法」，把重點放在學生與教職員之間，互相尊重且有尊嚴的互動。

人權律師艾菲翁（Inibehe Effiong）對此表示，「胸罩政策」非常嚴酷且武斷，可能構成某種形式的性騷擾，「對學生進行身體檢查，以確認她們是否有穿胸罩，不僅有辱人格，也有失尊嚴。」

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權，拒絕性騷擾，請撥打110、113。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮
一家5兄弟！老么突爆走砍死老二
快訊／黑貓女員工正面曝！　2刀殘殺男同事
王浩一開車外出猝逝　有8症狀「快停車求救」
快訊／日本外海又地震！10天搖650次　最大震度4
弟弟遭判刑3年10月　郭書瑤：辛苦大家了
黑貓現場曝！36歲女壓地刺2刀　男同事頸、胸噴血亡
「後宮」、「夜色」女主播狂撩　老司機斗內6.4億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列軍方預告「加強攻勢」直逼市中心！　加薩數萬人急撤

川普狠課25%關稅警告蘋果、三星！引手機零組件商恐慌　衝擊出貨量

快訊／日鹿兒島「吐噶喇列島」又地震！10天搖650次　最大震度4

不只11萬大軍！俄烏「無人機之戰」開打　CNN：戰火恐延續至2026

考前檢查「有沒有穿胸罩」！女大生排隊被摸　奈及利亞大學挨轟

付費新聞難推廣！研究：83%美國人不願付費　關鍵原因曝

伊朗下令追殺川普！　宗教領袖召集全球穆斯林「將他斷肢極刑」

死神在眼前！俄無人機衝撞住宅　美聯社記者「放棄掩護」拍下

川普又贏了！加拿大宣布「撤回數位服務稅」　推動重啟貿易談判

川普自爆「無意下調日本汽車關稅」！　直言美日存在不公平貿易

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

以色列軍方預告「加強攻勢」直逼市中心！　加薩數萬人急撤

川普狠課25%關稅警告蘋果、三星！引手機零組件商恐慌　衝擊出貨量

快訊／日鹿兒島「吐噶喇列島」又地震！10天搖650次　最大震度4

不只11萬大軍！俄烏「無人機之戰」開打　CNN：戰火恐延續至2026

考前檢查「有沒有穿胸罩」！女大生排隊被摸　奈及利亞大學挨轟

付費新聞難推廣！研究：83%美國人不願付費　關鍵原因曝

伊朗下令追殺川普！　宗教領袖召集全球穆斯林「將他斷肢極刑」

死神在眼前！俄無人機衝撞住宅　美聯社記者「放棄掩護」拍下

川普又贏了！加拿大宣布「撤回數位服務稅」　推動重啟貿易談判

川普自爆「無意下調日本汽車關稅」！　直言美日存在不公平貿易

凌晨4時出門巧遇神獸　男在家附近拍到「超罕見白化鹿」畫面曝

坎城影展陸名導賈樟柯現身北影！　「新作耗時18年」大讚台灣觀眾

不動產遭冒名移轉或設定！花蓮「地籍異動即時通」簡訊即時通知

萬華隱藏版亮點公開！龍山寺藏西方人偶　青草茶功用一次看

張員瑛點名西瓜烏龍賣破萬杯！珍煮丹「小玉西瓜系列」新上市

等紅燈越線遭警攔查　花蓮男主動交出喪屍煙彈

大都會「15戰吞12敗」低潮難止　林多召開「球員限定」會議

寶佳大軍祭「破壞價」　機捷特區新案行情打85折求生

國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

獨家／美女主播Line帳號遭駭　詐騙集團勒索12萬贖回還冒名性交易

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

國際熱門新聞

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

日本UNIQLO被外籍客偷怕了：全面提告

烏克蘭宣布退出禁雷公約

對等關稅7／9直接開鍘！　川普：不打算延長暫緩期

直升機撒14.5萬、路人瘋搶！感人原因曝

即／美消防員救火遭槍擊　至少2死

台灣在名單上！美川普關稅大限「倒數10天」

俄3年來最大空襲　一夜狂射逾500枚武器

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

即／日「吐噶喇列島」又地震！10天搖650次

無人機撞住宅　記者「棄掩護」拍下

金屬片混進茉莉花茶！日本全家急召回227萬瓶

更多熱門

相關新聞

差43歲！男歌手和美國68歲女結婚了

差43歲！男歌手和美國68歲女結婚了

近日25歲的奈及利亞歌手Ablack分享，去年10月底他跟一名68歲的美國阿姨Kay結婚，儘管他被人批是看上她的錢和綠卡，但Kay說，「從未感受過這樣的愛」。

奈及利亞暴雨釀洪災　至少120人死亡

奈及利亞暴雨釀洪災　至少120人死亡

人妻外出返家　驚見3孩全被殺

人妻外出返家　驚見3孩全被殺

波音又出事！異常驟降6傷　餐盤食物摔滿地

波音又出事！異常驟降6傷　餐盤食物摔滿地

奈及利亞油罐車爆炸　造成86人喪命

奈及利亞油罐車爆炸　造成86人喪命

關鍵字：

奈及利亞身體自主權

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

日本UNIQLO被外籍客偷怕了：全面提告

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面