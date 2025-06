考前檢查「有沒有穿胸罩」！女大生排隊被摸　奈及利亞大學挨轟

▲大學生排隊進入考場時,教職員「觸摸檢查」女學生是否有穿胸罩。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

奈及利亞一間大學爆發爭議,在舉行考試之前,教職員竟「觸摸檢查」女學生是否「穿胸罩」,相關影片被上傳到社群媒體後,迅速引來猛烈抨擊。不過,該校目前尚未回應CNN的置評要求。

社群媒體瘋傳影片顯示,一群大學生正在排隊進入考場,但只要是「女學生」,都會被2名女性教職員觸碰胸部,以確認是否有穿胸罩。其中一名身穿橘色T恤的年輕女孩被觸摸胸部後,立刻被拽出隊伍。

奧拉比西奧納班喬大學(Olabisi Onabanjo University)學生已向CNN證實,該影片確實是在該校拍攝,但CNN無法證實拍攝時間。

Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy as exams start yesterday????????‍♂️ pic.twitter.com/84LEPveGvZ