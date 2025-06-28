　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普喊勝利！出生公民權爭議　最高法院：法官無權下全國禁令

▲▼美國生育旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普上任第一天便簽署行政命令，挑戰根植百年的「出生即公民」憲法原則。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

針對川普政府以行政命令限制出生公民權、卻遭部分聯邦法官全國性禁止執行一事，美國最高法院27日做出最新裁決，明確限制聯邦法官針對全國範圍頒布禁制令的權限。不過，針對川普這項具爭議性的命令是否合憲，最高法院並未表態。

川普（Donald Trump）上任第一天便簽署行政命令，挑戰根植百年的「出生即公民」憲法原則，但馬里蘭、麻薩諸塞及華盛頓州的聯邦法官隨即出手，除了禁止在該州執行，還擴及至全美；白宮也立刻提請最高法院裁定，州聯邦法官是否有權將判決效力擴大至全國。

根據Politico、CNBC等美媒報導，最高法院9位大法官按照意識形態分歧，以6比3的票數裁定，未來除非是集體訴訟，否則聯邦法官僅能就當事人提供救濟，不得對全國下達廣泛禁令。

多數意見由保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）指出，「在我們國家的大多數歷史中，全國性禁制令顯然是不存在的。」

這項裁決對川普而言無疑是一場司法勝利。他隨後在社群平台發文慶祝，「美國最高法院的巨大勝利！」

不過值得注意的是，最高法院這次並未針對出生公民權是否受到憲法保障做出實質裁決。

3名自由派大法官則持不同意見，認為川普的行政命令明顯違反憲法保障。其中大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）在反對意見中痛批，多數意見忽視命令本身的違法性，反而限制法院提供適當救濟，「出生公民權是這個國家的法律。」

目前川普已多次表態，若再次當選，將進一步推動限制出生公民權的政策，最高法院的這項裁定也被視為為其政策鋪路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸夫妻扛米供佛！五台山僧人整袋丟出大殿：一袋米也想許願？
天氣女孩不認外遇！老公怒PO不倫親吻照　公開偷情對話
陳美鳳「濕身解放」比基尼　真實身材全看光
「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控
快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海
新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼
黃子佼「私人空間」低價賠售！　室內激似直播、自殘地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普喊勝利！出生公民權爭議　最高法院：法官無權下全國禁令

櫻花妹「一口吃麵30秒影片」爆紅　4天飆4472萬次瀏覽！

斡旋進度樂觀　川普：加薩戰爭有望「一週內停火」

18國談判進度曝光！　美財長：有望9月1日前完成

未來一周內通知各國稅率　川普：有些國家要「開始繳稅了」

真·護國神山！台積電列《時代》百大影響力企業　輝達、三星落榜

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

日本最大人肉集團破獲！　近8萬位女性被逼賣淫削60億

川普終止美加談判！美中談判激勵美股收紅432點　台積電ADR漲2.04％

川普：若伊朗濃縮鈾至核武等級　絕對再度轟炸

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【雲霧來襲】板橋瞬間被罩住！縮時影片超震撼

【強制下班】台中突砸暴風雨如颱風！　旱溪夜市「提早被下線」慘況曝

川普喊勝利！出生公民權爭議　最高法院：法官無權下全國禁令

櫻花妹「一口吃麵30秒影片」爆紅　4天飆4472萬次瀏覽！

斡旋進度樂觀　川普：加薩戰爭有望「一週內停火」

18國談判進度曝光！　美財長：有望9月1日前完成

未來一周內通知各國稅率　川普：有些國家要「開始繳稅了」

真·護國神山！台積電列《時代》百大影響力企業　輝達、三星落榜

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

日本最大人肉集團破獲！　近8萬位女性被逼賣淫削60億

川普終止美加談判！美中談判激勵美股收紅432點　台積電ADR漲2.04％

川普：若伊朗濃縮鈾至核武等級　絕對再度轟炸

金門雜草堆火警！燃燒200平方公尺「濃煙狂竄」　火勢一度逼近民宅

孫淑媚《拜六禮拜》夜市約會感情升溫　連晨翔喜歡從朋友變成情人

川普喊勝利！出生公民權爭議　最高法院：法官無權下全國禁令

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

櫻花妹「一口吃麵30秒影片」爆紅　4天飆4472萬次瀏覽！

北市二殯要再蓋12火化爐！議員質疑量能已夠　殯葬處：會彈性調整

女製作人控訴「跨年演唱會莫名遭取消」　痛失130萬元！

AI衝擊下職場的新常態　將AI視為提升產能工具「而非對手」

6月28日星座運勢／射手迎來良好成績　魔羯獲得意外錢財

劉玳妍3年婚遭控棄家出軌網紅！他否認當小王…老公曝光離婚協議書

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

國際熱門新聞

川普終止美加貿易談判　美股震盪收紅432點　

「太空骨灰旅遊」失敗！166人骨灰灑進太平洋

獸父性侵親女兒40年！連10歲「孫女」也遭毒手

日本最新調查　這區恐爆規模7以上強震

日本最大人肉集團破獲！　近8萬位女性被逼賣淫削60億

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

釜山海域5度捕到「罕見深海魚」　地質專家回應了

和歌山熊貓還中國　3000人搶看最後一眼

哈米尼自稱勝利　川普：是我饒了他一命

路邊買烤豬腸　她吃完發現「整顆老鼠頭」

川普：正和一些國家談關稅協議　部分國家會失望

台積電列《時代》百大影響力企業　輝達、三星落榜

打臉哈米尼　伊朗外長：核設施遭嚴重破壞

18國談判進度曝　美財長：望9月1日前完成

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

高雄連環車禍！　聯結車駕駛傷重不治

加熱菸卡關查緝私菸又怠惰　彭華幹再上街頭

確定不覆議了！　總統令公布軍人加薪調整案

割頸案二審再開　死者父母稱：他們毫無悔意

台中妹借10萬「簽約肉償」！還完債慘遭性侵

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

澎湖生蠔老闆曝未來動向　自知「個性X掰」

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

日本7／5大災難？命理師曝留意這3天

50人搶中壢122萬法拍屋　他加價2.7倍拿下曝「投報率高」

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面