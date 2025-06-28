川普喊勝利！出生公民權爭議　最高法院：法官無權下全國禁令

▲川普上任第一天便簽署行政命令，挑戰根植百年的「出生即公民」憲法原則。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

針對川普政府以行政命令限制出生公民權、卻遭部分聯邦法官全國性禁止執行一事，美國最高法院27日做出最新裁決，明確限制聯邦法官針對全國範圍頒布禁制令的權限。不過，針對川普這項具爭議性的命令是否合憲，最高法院並未表態。

川普（Donald Trump）上任第一天便簽署行政命令，挑戰根植百年的「出生即公民」憲法原則，但馬里蘭、麻薩諸塞及華盛頓州的聯邦法官隨即出手，除了禁止在該州執行，還擴及至全美；白宮也立刻提請最高法院裁定，州聯邦法官是否有權將判決效力擴大至全國。

根據Politico、CNBC等美媒報導，最高法院9位大法官按照意識形態分歧，以6比3的票數裁定，未來除非是集體訴訟，否則聯邦法官僅能就當事人提供救濟，不得對全國下達廣泛禁令。

多數意見由保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）指出，「在我們國家的大多數歷史中，全國性禁制令顯然是不存在的。」

這項裁決對川普而言無疑是一場司法勝利。他隨後在社群平台發文慶祝，「美國最高法院的巨大勝利！」

不過值得注意的是，最高法院這次並未針對出生公民權是否受到憲法保障做出實質裁決。

3名自由派大法官則持不同意見，認為川普的行政命令明顯違反憲法保障。其中大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）在反對意見中痛批，多數意見忽視命令本身的違法性，反而限制法院提供適當救濟，「出生公民權是這個國家的法律。」

目前川普已多次表態，若再次當選，將進一步推動限制出生公民權的政策，最高法院的這項裁定也被視為為其政策鋪路。