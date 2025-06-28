哈佛國際生若無法入境美國　可在多倫多大學繼續學業

▲哈佛大學醫學院。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

因應美國簽證政策可能阻礙部分國際學生返美，哈佛大學宣布一項應急計畫。若學生因簽證或入境限制無法進入美國，將可選擇在加拿大多倫多大學繼續學業，確保教育不中斷。

根據路透社報導，此計畫是美國國土安全部上月撤銷哈佛招收國際學生能力後，校方針對受影響學生所推出的首個備案策略。儘管川普政府的限制措施已被聯邦法官擋下，哈佛仍未雨綢繆，提供解決方案。甘迺迪政府學院學生將能透過多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院的訪問學生計畫，完成相關課程。

兩校院長在聲明中指出，應急計畫將結合雙方師資，並提供學生高質量的公共政策教育。哈佛甘迺迪政府學院院長溫斯坦強調：「這些應急措施確保我們的學生，即使無法進入美國，仍然能接受世界級的教育。」

此計畫僅針對已在美國校園完成一年學業的國際學生，且需有足夠需求才能啟動。哈佛媒體辦公室透露，過去五年甘迺迪政府學院學生中，有超過一半來自美國以外地區，目前招收的學生更遍及92個國家。

川普政府近期對哈佛大學展開多項施壓，包含削減聯邦研究資金，並指控校方未妥善處理反猶問題、校園暴力，以及與外國實體的合作，尤其是中國共產黨，進而引發國家安全疑慮。