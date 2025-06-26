拿坡里「披薩199元、炸雞桶6折」　優惠快閃4天

▲拿坡里祭出限時快閃「超夏殺」優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拿坡里宣布祭出限時快閃「超夏殺」優惠，連4天可享「2大超值組合好康」，包括大披薩199元、7塊炸雞桶只要6折，6月27日於全門市開跑。

拿坡里6月27日至6月30日限時4天全門市可享「大披薩199元」，且開放口味任選，以及「7塊炸雞特價269元」，較原價祭出6折優惠，換算下來，平均每塊只要38元，還能整桶換成烤雞，內用、外帶皆享優惠；另加價129元還可任選3款指定品牌啤酒。

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▲漢堡王祭出2大限時優惠。

漢堡王至7月9日前則祭出「金桔系列漢堡加價購」優惠，只要於門市購買漢堡單點或套餐再加59元，即可再吃「金桔安格斯牛堡」、「金桔黃金豬排堡」、「金桔海老堡」任選1顆，原價皆為188元，相當於31折優惠價。

每月限定國王日也將在6月27日起至6月29日開跑，期間凡購買「華堡（含原味及辣味）」、「雙層田園華鱈魚堡」、「Q彈海老牛肉堡」共3款漢堡任選2個只要199元，一次雙堡最多現省89元，實際供應情形依門市庫存為準、售完為止。提醒以上優惠不適用於機場店、兒童樂園店、科技廠店。