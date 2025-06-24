全球最強料理AI Epicure上線　用「食材向量」打造你的專屬食譜

▲實際使用Epicure AI。（圖／Epicure，下同）

記者吳立言／綜合報導

由AI研究員Josef Chen與其團隊共同開發的料理生成 AI「Epicure」，於今（24日）正式對外開放。該系統自詡為全球最先進的「人工美食智慧（Artificial Gastro Intelligence, AGI）」，其核心由超過1000種食材構成的向量模型組成，運用數學與化學原理預測「哪些食材搭配最對味」。

與傳統依賴食譜資料庫、使用者回饋的美食推薦系統不同，Epicure的模型由擁有博士學位的科學家Jaklerad博士主導開發，使用300維度的嶄新配對空間（300-dimensional pairing space），為每一種食材建立科學化的風味向量，進而探索最有潛力的創意搭配。這項研究成果也已同步開放，無需註冊或付費即可體驗。

Epicure團隊表示「這不只是另一個食譜網站，而是一種新的料理思維框架。」使用者只要輸入手邊食材，系統便會根據食材分子結構、風味親和性等資訊，自動生成合理、創新的料理建議。

目前Epicure食譜產生器已開放公眾免費試用，並可即時在線體驗。未來將進一步開發支援個人口味、飲食偏好與文化背景調整的功能。

這項計畫展示了生成式AI不只能寫文章、畫圖，還能精準介入人類感官經驗，重塑我們對「好吃」的理解與創造。