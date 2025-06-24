　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

全球最強料理AI Epicure上線　用「食材向量」打造你的專屬食譜

▲▼實際使用Epicure AI。（圖／Epicure）

▲實際使用Epicure AI。（圖／Epicure，下同）

記者吳立言／綜合報導

由AI研究員Josef Chen與其團隊共同開發的料理生成 AI「Epicure」，於今（24日）正式對外開放。該系統自詡為全球最先進的「人工美食智慧（Artificial Gastro Intelligence, AGI）」，其核心由超過1000種食材構成的向量模型組成，運用數學與化學原理預測「哪些食材搭配最對味」。

▲▼實際使用Epicure AI。（圖／Epicure）

與傳統依賴食譜資料庫、使用者回饋的美食推薦系統不同，Epicure的模型由擁有博士學位的科學家Jaklerad博士主導開發，使用300維度的嶄新配對空間（300-dimensional pairing space），為每一種食材建立科學化的風味向量，進而探索最有潛力的創意搭配。這項研究成果也已同步開放，無需註冊或付費即可體驗。

▲▼實際使用Epicure AI。（圖／Epicure）

Epicure團隊表示「這不只是另一個食譜網站，而是一種新的料理思維框架。」使用者只要輸入手邊食材，系統便會根據食材分子結構、風味親和性等資訊，自動生成合理、創新的料理建議。

目前Epicure食譜產生器已開放公眾免費試用，並可即時在線體驗。未來將進一步開發支援個人口味、飲食偏好與文化背景調整的功能。

這項計畫展示了生成式AI不只能寫文章、畫圖，還能精準介入人類感官經驗，重塑我們對「好吃」的理解與創造。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連放21天！教育部拍板「寒假前先補3天課」
快訊／賀瓏擔任「品牌大使」　貼文、照片被刪除
獨／國光女神前夫病逝　淚憶每年飛日本「只為懷念他」
快訊／大雷雨轟新北！國家警報響　防冰雹、9級強陣風
快訊／怪手掉下河堤！「駕駛遭壓住」明顯死亡
吳宗憲三女兒解放細肩帶「側邊整排挖空」！雨天穿超辣
桃機暑假上看853萬人次創新高！　托運注意「四不原則」
快訊／停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」
快訊／台北市警局中階幹部異動　23警官6/27統一辦理離到職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

全球最強料理AI Epicure上線　用「食材向量」打造你的專屬食譜

Grok傳將支援試算表編輯　xAI擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟

限時免費試用！ElevenLabs推出語音助理11ai　支援千種語音與客製聲音

OpenAI被控竊取智慧耳機技術　遭Google X衍生新創IYO提告

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

蘋果傳內部討論收購Perplexity AI　為打造自家AI搜尋引擎鋪路

「幫你作弊的AI」Cluely再獲1,500萬美元投資　AI應用倫理再受考驗

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

全球最強料理AI Epicure上線　用「食材向量」打造你的專屬食譜

Grok傳將支援試算表編輯　xAI擴展生產力工具布局挑戰Google與微軟

限時免費試用！ElevenLabs推出語音助理11ai　支援千種語音與客製聲音

OpenAI被控竊取智慧耳機技術　遭Google X衍生新創IYO提告

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

蘋果傳內部討論收購Perplexity AI　為打造自家AI搜尋引擎鋪路

「幫你作弊的AI」Cluely再獲1,500萬美元投資　AI應用倫理再受考驗

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

不靠藥、也不數羊！3-2-1黃金入睡公式　身體自然說晚安

告五人新輯揭秘「雲安在錄音室崩潰」　還被犬青吐槽：搞成綜藝節目

教育公平在台南閃耀！　學習扶助成果分享會感動登場

快訊／教育部拍板「寒假前先補3天課」　銜接農曆春節連放21天

「未顯示號碼來電」提醒個資外洩　屏東內埔警識破詐騙陷阱

中興新村垃圾清運人力不足　游顥協調下半年仍由國發會負責

喉嚨痛看診沒開藥！嘉義婦崩潰踹門20分鐘　怒喊「醫生出來」

一字馬、後空翻、單輪車！　黃偉哲陪570位學子拍下最酷畢業照

Meta大型AI資料中心吃電太兇　成當地社區「能源黑洞」

高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

想買湯要先叫醒老闆！？ 嘉義都市傳說「沉睡酥皮濃湯」爆紅

AI科技熱門新聞

逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

路透：DeepSeek協助中國軍方　繞道買輝達晶片

ElevenLabs推出語音助理11ai　

OpenAI遭IYO指控竊取智慧耳機技術

Grok傳將支援試算表編輯

全球最強料理AI Epicure上線

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

研究示警：太依賴ChatGPT會變笨

蘋果傳內部討論收購Perplexity

OpenAI前主管談提示詞編程革命

Cluely再獲1,500萬美元投資

OpenAI稱將打造超高品質AI硬體

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

更多熱門

相關新聞

他哭著向AI求婚：這是真正的愛情

他哭著向AI求婚：這是真正的愛情

史密斯（Chris Smith）在接受CBS新聞採訪時聲稱自己曾是AI懷疑論者，卻意外愛上了他為調情而客製化的ChatGPT版本。這場與虛擬機器人的詭異閃電戀情，最終促使他向AI女友求婚，卻讓他的現實伴侶，也就是他2歲孩子的媽媽卡格爾（Sasha Cagle）對他們的關係感到憂心。

張麗善變「張立山」　雲縣府官網AI翻譯準確率待提升

張麗善變「張立山」　雲縣府官網AI翻譯準確率待提升

Cluely再獲1,500萬美元投資

Cluely再獲1,500萬美元投資

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

多益950「起薪35K」　台大文組生傻了！

多益950「起薪35K」　台大文組生傻了！

關鍵字：

AI料理AIEpicure人工智慧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

賀瓏Albee天殘「三角關係懶人包」！

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面