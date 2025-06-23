直擊台灣「AI心臟」　龜山藏神祕基地

▲台灣最大AI資料中心秘密基地，位在桃園龜山的A-Top新嶺雲端數據園區，左為開發商睿亞投資公司董事長賴義霖。（圖／CTWANT提供）

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雲端龍頭亞馬遜（Amazon）旗下AWS來台耕耘十年，近年看準台灣AI發展需求，決定擴大投資在台雲端基礎設施，建置由三座可用區（AZ）組成「亞太（台北）區域」（Region），6月6日宣布啟用。秘密基地在哪？AWS台灣暨香港總經理王定愷拒絕透露，只表示，「每座資料中心間『夠遠』，能保障安全，同時又『夠近』，可確保低延遲效果。」

對於在台資料中心新據點，AWS三緘其口，不過業界推測，極有可能與微軟、Meta等國際雲端巨頭一樣，將落腳於桃園市龜山區的「A-Top新嶺雲端數據園區」。

六月中旬一個雨天上午，CTWANT記者實地驅車走訪，從台北市區出發，沿台一線南下，經過三重及新莊，約莫37分鐘來到林口台地，轉入桃園市龜山區寶石街，沿路已無捷運、無便利商店，穿越老舊公寓聚落，循著山坡小徑到了一處工地，怪手正在施工，挖深的基地上已築起巨型鋼構，右側園區閘門後則矗立著一棟建築。

該座約莫五層樓高的建築，牆面覆以淺灰色金屬板，外觀簡潔封閉，僅留通風柵欄與小窗，出入口設雙重柵門、攝影機與感應器，並有保全駐守。記者一走近就被攔下，保全反覆盤問，直嚷著「這裡不能拍照，不能進來。」

▲AWS台灣暨香港總經理王定愷拒絕透露具體位置，但公司回應記者，基於安全考量，不會透露資料中心的具體位置。（圖／資料照／CTWANT提供））

記者轉而在附近尋訪，「這是不是A-Top園區？」現場施工人員不願多談，甚至否認，氣氛格外神祕；但有居民告訴記者，「聽說現在有三家業者」、「一間是新加坡的」、「也有美國的」。

直到記者瞧見路邊一塊白底藍字告示牌，上頭寫著「VANTAGE DATA CENTERS／TPE11」，這才確認找對地方。記者再次追問時，一位工程人員才低聲回應，「裡面是電腦機房啦！」

這裡正是號稱全台最大算力中心的「A-Top新嶺雲端數據園區」，占地約7公頃，由房地產起家的AAM睿亞投資集團於2018年開始開發，迄今已投入200多億元，今年底將增至300億元，預計2030年前投入500億元資金，逐年拓展園區及升級基礎建設。

目前第一區已建置完成，2024年7月由美商Vantage進駐啟用，當年8月，新加坡最大的跨國企業吉寶集團（Keppel）和DDSP基礎建設平台也與AAM簽約，預計2026年第一季完工後進駐。

▲CTWANT記者實地走訪台灣最大算力中心基地，沿路穿越社區巷弄、山坡小徑，遇上高牆、閘門與保全盤問。（圖／CTWANT提供）

Vantage為全球前20大資料中心供應商，2010年於美國丹佛成立，迄今在12個國家擁有26個園區，客戶全是超大規模雲服務商（如AWS、Google Cloud、Microsoft Azure）等大型企業。Vantage兩年前斥資30億美元（約新台幣887億元）在馬來西亞賽城打造KUL2園區，總容量256MW，去年來台在A-Top園區建置台灣首座資料中心TPE11，未來還將進軍日本市場。

據桃園市府公開資料，TPE11為五層樓鋼構建物，總面積2950坪、最大負載16MW，採先進節能設計。台灣電信三雄中的台灣大哥大（3045）子公司台灣固網，自今年7月1日起向Vantage租用龜山資料中心10年，使用權資產金額逾88億元，用以服務客戶AI需求。

記者現場觀察，在Vantage的TPE11左側工地上，已築起一座高達六層的鋼構，現場吊車與工程人員正如火如荼地施工中，工地圍籬標示「洋基工程 YKE」，告示板說明施工範圍包括無塵室、空調與消防等建設。

從AWS到Vantage與吉寶，全球雲端產業正悄悄來到林口台地上，在沒有招牌、戒備森嚴，佈滿一圈圈通風口與攝影機的無窗巨型方盒子裡，一顆AI心臟正在跳動著。

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